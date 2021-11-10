مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان ان الشركة مستمرة في خططها الحالية، بتقليص النفقات قدر الامكان وهو ما حدث في عامي 2020 و2021 حيث تقلص عدد الموظفين وتقلصت التكاليف، وتم حصر نشاط الطيران فقط في الرحلات المربحة، وتم زيادة اهتمام الشركة بالركاب لكي نكسب عدداً أكبر من الركاب.

وأضاف الدخان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مقر الشركة أن النتائج ظهرت ثمارها، وبدأنا في شهر سبتمبر الماضي بدلا من 3 ملايين خسائر متوقعة وأصبحت 5 ملايين أرباحاً، وهو ليس بقليل في شركة عانت ما عانت وتواجه هذه المنافسة الشديدة.

وحول نقطة التعادل في ميزانية الشركة،المخطط هو اذا كانت الظروف كلها هيئت وحصلنا على (رأس المال)، نأمل تحقيق التعادل في نهاية 2025.

وأوضح ان الشركة سوف تستلم طائرة ايرباص A330-800 في شهر ديسمبر المقبل، موضحا انها سوف تستلم طائرة أخرى من نفس الطراز في 2022، بالإضافة الى طائرتين من أيرباص A320-NEO في 2022، كما سيتم التفاوض على ما تبقى ولم يصل، وذلك بتغيير الأنواع والطائرات التي لم تصل حتى الآن.

وذكر ان الأسطول الحالي مكون من 30 طائرة مملوكة ومستأجرة، فيما ستصل الشركة إلى 38 طائرة في 2026 حسب الخطة من بينها 33 طائرة مملوكة و5 طائرات مستأجرة.

وأفاد ان الطلبيات التي كانت موجودة من 2014 كانت 25 طائرة، وتبعها تغيير في 2018 من 5 طائرات إلى 8 طائرات من نوع آخر وأصبحت الطلبيات 28 طائرة كلها تمت المصادقة عليها من المجالس السابقة، ولن أتطرق إلى التفاصيل الخاصة بالطرازات فمازالت المباحثات جارية مع شركة ايرباص وما زال الامر تحت التفاوض في إطار تغيير الأنواع وما زلنا ملتزمين بحكم التعاقد مع ايرباص ملتزمين بسعر الصفقة ولكن نحاول أن نغير من داخل،ولكن سنسعى إلى اسطول متجانس يؤدي الغرض الذي نراه لمستقبل الكويتية.

واكد أن الخطوط الكويتية تهدف إلى تعادل الميزانية لان المصاريف القادمة كبيرة، فالعملية تتطلب أموالاً طائلة وجهوداً كبيرة، واذا اكملنا على هذا المسار نأمل خيراً وهدفي الوصول إلى نقطة التعادل خصوصا واننا شركة حكومية تتعرض للكثير من الظروف غير المناسبة لها للعمل كما تشاء.

وذكر انه مقارنة بالفترة قبل (كوفيد - 19) ومع قمة نشاط الشركة فقد كانت نتائج سبتمبر 2019 خسارة بــ 10 ملايين دينار، متوقعا ان تكون نتائج شهر أكتوبر الفائت إيجابية كذلك وهو ما يعني أن الشركة تسير في الطريق الصحيح في تحقيق الاهداف المرجوة التي رسمها مجلس الادارة وإذا استمرت تلك النتائج وهو ما نأمله وما نعمل عليه في الوقت الحالي بلا كلل فإننا سنقترب من نقطة التعادل في الميزانية.

من جانبة قال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي، ان خدمة العملاء هي تجربة وليس خدمة، حين نصل إلى مرحلة معرفة احتياج العميل من الحجز إلى الوصول ونوفر له كل أساليب المتعة والرفاهية التي دفع ثمنها لن يكون لدينا أي تنافس نخشى منه، تجربة العملاء يجب أن تكون أهم أولوياتنا.

وأضاف ان مجلس الإدارة لهم باع في الربحية، وحين ننتقل من فكر مؤسسة إلى شركة وحين نصل إلى هذه المرحلة لن نحتاج إلى مساعدة أحد وستكون خلال فترة قريبة.

لا للمقارنة مع شركات أخرى

قال الدخان ان هناك مفهوماً عاماً تردد أكثر من مرة بشأن المنافسة الشديدة، لن ادعي شيئاً لا أقدر عليه لن استطيع ان انافس قطرية واماراتية، ولكن مشروع الدولة يختلف فهو يعني أن كل وسائل الدولة تكون مهيأة لنجاح المشروع، وانا ما عندي هذا التوجه فانا شركة تجارية هدفها الربح وتتعرض للخسارة، فلا أحد يقارننا، وكل ما يهمني عملاؤنا بالكويت يكونون راضين واستغل بقدر الامكان ميزتي بالتواصل المباشر، ما في مقارنة هؤلاء شركات يعتبرون مشروع دولة..

