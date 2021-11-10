مال وأعمال

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية «أركان» عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 2,026,422 دينار بزيادة بلغت نسبتها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وبربحية سهم بلغت 8.07 فلوس للسهم الواحد بزيادة قدرها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت ان الشركة واصلت تحقيق الأرباح المجزية خلال السنة المالية المنتهية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل وانها نجحت في مضاعفة ارباحها، وذلك على الرغم من الظروف السائدة، مؤكداً ان «أركان» واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات. وأضاف أن «أركان» واصلت تطبيق نفس الاستراتيجية وهي «التوسع في قاعدة الاصول المدرة للدخل وتطوير الاعمال والمشاريع المميزة» التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة، وهي الاستراتيجية التي ساعدتها على تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت.

المشاريع الجديدة

ولفت التركيت إلى أهم الانجازات التي حققتها «أركان» خلال سنتها المالية 2021 والتي من بينها فوزها بمناقصة الأمانة العامة للأوقاف رقم 2 لسنة 2021 والخاصة بإدارة المحفظة العقارية التجارية لـ «الاوقاف»، حيث من المقرر أن تعمل على تطوير المحفظة المؤلفة من مجموعة من الاصول التجارية المختلفة، وذلك من خلال إدارة عمليات التأجير والتحصيل والصيانة من خلال فريق عملها المؤهل والمدرب على أعلى المستويات.

وتابع قوله أنه وخلال نفس العام تمت تسمية «أركان» بالمزايد المفضل من قبل شركة المشروعات السياحية لموقع N-1 الواجهة البحرية (نادي الكورنيش سابقاً)، الامر الذي جعلها الشركة المرشحة لتنفيذ المشروع هناك.

وفي الوقت نفسه، كشف التركيت عن نجاح الشركة في انجاز وتأجير مشروع «ARKAN CLINIC» بالكامل، وهو المشروع الذي نفذته «اركان» بعد رؤية التوجه القائم بالسوق نحو العقارات الطبية في السنوات القليلة الماضية، حيث قامت في وقت سابق بشراء وإنشاء عقار طبي يتميزعن غيره في السوق من خلال موقعه البارز في أحد أهم الشوارع بمنطقة الجابرية التي تعتبر من المناطق الحيوية بالدولة.

البيانات المالية

وفي استعراضه التفصيلي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، أكد التركيت أن إيرادات تأجير العقارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية المنتهية، حيث إرتفع إجمالي الايرادات من 4.9 ملايين دينار في 2020 إلى 5.1 ملايين دينار في 2021 أي بزيادة بلغت نسبتها 4%.

