مال وأعمال

فيما يتعلق بالمساعدات من الدولة، قال الدخان ان الطلب لم يكن لمساعدات بل كان لتسديد بقية رأس المال، والقرار متخذ من قبل ظهور «كورونا»، وقبل انتهاء فترة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ولكن تأخر الموضوع للتنفيذ ومرت ظروف تغيير مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم استقالة الوزير، ونحن أوصلنا الرسالة لأكثر من مسؤول بالدولة وعلى رأسهم سمو ولي العهد، وكلهم وعدونا بأجوبة مريحة لتسديد رأس المال الذي سيساندنا نظرا لوجود طلبيات كبيرة من الطائرات التي قامت بها المجالس السابقة، وهذه الطائرات تحتاج إلى تمويل والبنوك اذا لم توفر الاموال للشركة ستتردد في اعطاء التسهيلات، «الكويتية» سمعتها جيدة جدا سواء على صعيد المصانع الخارجية والبنوك المحلية والخارجية ونريد ان نحافظ على هذه السمعة.

