مال وأعمال

أكد التركيت ان مجلس الادارة اوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 % وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. واستعرض التركيت أبرز النتائج المالية التي حققتها أركان الكويت خلال السنة المالية المنتهية، وذلك على النحو التالي:

? نمو وارتفاع إيرادات تشغيلية بنسبة 16 % مقارنة بالسنة الماضية.

? نمو وارتفاع صافي إيرادات التأجير بنسبة 4 % مقارنة بالسنة الماضية.

? ارتفاع إجمالي العقارات الاستثمارية المدرة للدخل إلى 75 مليون دينار وبنسبة إرتفاع بلغت

6 % مقارنة بالسنة الماضية.

? ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 89 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 10 % مقارنة بالسنة الماضية.

