مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن رعايته الذهبية لبطل العالم للدراجات المائية لعام 2020 الكويتي يوسف العبدالرزاق في بطولة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية 2021، وذلك ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية «للمركز» التي يهدف من خلالها إلى بناء القدرات البشرية، وتنمية الشباب الكويتي عبر دعم الرياضة وأنماط الحياة الصحية. وسيجري عقد البطولة في مارينا ويفز في الكويت من 11-13 نوفمبر. وكان العبدالرزاق قد توج بطلاً لجائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية في فبراير 2020 في أول سباق دولي من نوعه يجري في الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، عبداللطيف النصف، قائلاً: «نفتخر في «المركز» بدعم البطل يوسف العبدالرزاق في مسعاه لاقتناص لقب بطولة العالم للدراجات المائية للعام الثاني على التوالي. وتجسد رعاية «المركز» للبطل الكويتي التزام «المركز» بتنمية المواهب المحلية والقادة الشباب في المجالات المختلفة بما يتسق مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية. كما أننا ندعم ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن المجتمع الصحي أولوية أساسية للدولة. ونتمنى التوفيق للبطل العبدالرزاق في البطولة القادمة لكي يحافظ على اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية.»

وترتكز استراتيجية المركز للمسؤولية الاجتماعية على ثلاث ركائز؛ وهي: بناء القدرات البشرية، والمواءمة بين بيئة الأعمال ومبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة في بيئة الأعمال. ويتعاون «المركز» مع عدة جهات رسمية وخاصة ومنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى، ولوياك، ومدرسة انو?ا الدولية للغة الإنكليزية، وأكاديمية أي سي ميلان لكرة القدم، في إطلاق مبادرات مجتمعية واسعة النطاق للتنمية الاقتصادية.

