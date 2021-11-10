مال وأعمال

أعلنت شركة كيو جو لوكالات السياحة والسفر، عن اعتمادها كوكيل حصري لطيران «أديل»، وتدشين وجهتها الجديدة الى الكويت انطلاقاً من العاصمة الرياض كمرحلة أولى، بداية شهر نوفمبر الجاري، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الوجهات على شبكة الرحلات المتنامية للشركة الى 15 وجهة داخلية ودولية.

وانطلقت الرحلة الأولى لطيران أديل إلى وجهته الجديدة «الكويت»، من الصالة رقم (2) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أقيم حفل رسمي بالمناسبة بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة، وعند وصول الرحلة مطار الكويت الدولي كان فريق شركة «كيو جو لوكالات السياحة والسفر» في انتظار ركابها، حيث استقبلوهم بالترحيب والورود واستطلعوا آراءهم بشأن الوجهة الجديدة واحدث طائرات الاسطول المسيرة عليها من طراز (A320neo).

وفي السياق ذاته كشفت شركة «كيو جو» عن توفير رحلات «طيران أديل» من والى الكويت منتج اقتصادي جديد وبأسعار جاذبة للمسافرين بين البلدين والذي يبدأ من 259 ريالاً سعودياً من الرياض الى الكويت وبسعر يبدأ من 21.9 ديناراً للرحلات من الكويت الى الرياض وذلك دعماً لحركة السفر وبخاصة الراغبون من داخل الكويت في حضور فعاليات موسم الرياض والاستمتاع ببرامجه المذهلة، وأشارت الى أن ربط مطار الرياض بمطار الكويت سيعزز من حضور «طيران أديل» وخدماته المقدمة لأهالي المنطقة الوسطى، حيث سيرتفع بذلك عدد الوجهات المباشرة المرتبطة من والى محطة الرياض الى 10 وجهات هي: (جدة، ابها، الدمام، جازان، حائل، المدينة، نجران، تبوك، دبي، الكويت)، وسيتولى فتح عدد من الوجهات الداخلية والدولية وذلك اعتماداً على وصول مزيد من الطائرات الجديدة لدعم عمليات الشركة وخدمة شبكة الرحلات.

