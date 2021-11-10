مال وأعمال

«نلتقي لنرتقي.. كان الشعار الذي اختارته رئيسة مجلس إدارة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة – فرع دوله الكويت، الدكتورة كلثوم حسين عوض للمُلتقى الأول بعد جائحة كورونا مع رئيسات قطاعات الاتحاد لعرض خطة الاتحاد لسنة 2020- 2021 وبحضور مستشارة ورئيس قطاع التنمية الشاملة بالاتحاد العام الاستاذة سميرة القناعي.

وأشارت دكتوره كلثوم عوض إلى أن أهداف الاتحاد مشتركة لجميع القطاعات تهدف لخدمه المرأة الكويتية واحتوائها، لا سيّما احتواء المرأة العاطلة عن العمل ودعمها وتبنيها في جميع مجالات العمل، ومشاركة المرأة في سوق العمل وأثره على مشاركتها المجتمعية وفتح باب التسويق للمنتجات الحرفية للأسر المتعففة ضمن إستراتيجية شاملة لتعريف مفهوم الإنتاج الأسري، وكذلك إعداد برامج لتنمية قدرات المرأة الاجتماعية في رعاية الأسرة ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في المشاركة بالحياة العامة .

وأشارت إلى أن هذه القطاعات تكمل احداهما الأخرى فإن خطة قطاع التنمية الشاملة تهدف الى الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه عبر تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة وتنمية روح الريادة وتعزيز مكانة المرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية. والعمل على حماية المرأة من حالات العنف بجميع أشكاله .أما عن الجانب القانوني والحقوقي يهدف إلى إبراز دور المرأة الحقوقية القانونية في المجتمع. وتثقيف المجتمع النسوي بدور المرأة القانونية والعمل على تطبيق وتفعيل مواد الدستور الكويتي بشأن مساواة المرأة بالرجل.

وعن قطاع الصحة فإن الاتحاد يسعى لوضع خطة متكاملة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وتطوير مستوى خدمات الأمومة والطفولة وتوفير المعلومات للتثقيف الصحي للأم وتعزيز برنامج التيقظ الدوائي .والاهتمام بالطفل والشباب والمرأة ذوات الاحتياجات الخاصة.. أما القطاع السكاني سيعمل على تعديل القوانين المناهضة لحقوق المرأة لتواجه التغييرات في التركيبة السكانية ومواءمتها مع وضعها إزاء مختلف القضايا مثل العنوسة والطلاق والهجرة والحروب وتدريب المرأة على الأساليب والمهارات المهنية الحديثة للمساهمة في تنظيم النمو السكاني وتحسين التركيبة السكانية . أما عن القطاع التعليمي فقالت: سيعمل على الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وإنشاء وحدة للتميز والابتكار للفتيات الموهوبات مع توفير المنح العلمية وتثقيف المرأة من خلال إعداد الدورات التدريبية لإعادة تأهيلها، أما عن قطاع المالية والتخطيط فأكدت على أنه يسعى لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية والسعي لحل مشكلة الفروق في الأجور التي تشوّه سوق العمل.

أما بالنسبة لقطاع الاقتصاد والاستثمار فإنه سيهتم بشكل خاص بأصحاب الرؤى الاقتصادية وتشكيل لجان للمتابعة وعقد دورات تأهيل وتدريب للكوادر النسوية في مجال الاقتصاد والاستثمارات الصغيرة والكبيرة والسعي لإنشاء مكتب متخصص بمتابعة شؤون المرأة الكويتية الفاعلة اقتصادياً وتقديم الدعم القانوني والاستشاري لها .. وعن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع الاعلامي سيتم وضع رؤية مستقبلية والتعريف بطبيعة الاتحاد والعمل على تأسيس شبكة علاقات عامة قوية تساعد الاتحاد على انجاز أعماله ومشاريعه والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر انجازات وفعاليات الاتحاد أولا بأول.،مؤكدة أن قطاع الثقافة وهو قطاع مهم سيعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة للقيام بأدوارها في تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومساندة المرأة ودعمها لتنمية مهاراتها الحياتية . وإنشاء جيل داعم لحقوق المرأة ومساواتها في الرجل.. أما عن قطاع السياحة فهو يهدف الى تشجيع السياحة الداخلية،ويسعى لإنشاء خطط لمدن سياحية متكاملة لمواجهة ظروف الجو طوال العام . وتنمية المشاريع الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بدعم الصناعة السياحية ومشاركة هيئة السياحة مع جهات مختلفة مثل وزارة الإعلام، والخطوط الجوية الكويتية للترويج السياحي.

وقالت دكتوره كلثوم عوض ان قطاع الشؤون الاجتماعية سيكون له دور كبير في تمكين المرأة الكويتية من حقوقها التي منحها الدستور ودعم المرأة من الجانب النقابي والسياسي لرفع التمثيل النسائي بالبرلمان،والاهتمام بالفتيات المقبلات على الزواج والعمل على طرح أفكار تطويرية ومبتكرة لعمل برنامج يخدم المرأة المسنة لحب الحياة . أما عن القطاع المؤسسي: فقالت يهدف إلى إيجاد فريق متخصص يساعد المرأة لمعرفة التخصصات المناسبة لها. وتوفير خبيرات كويتيات في مجال التدريب يساعد المرأة المتخصصة لتحقيق هذا الهدف. بالاضافة إلى تبادل الخبرات على المستوى العربي لاتحاد المرأة المتخصصة لزيادة كفاءتها، وبشأن قطاع البيئة والسلامة ستتم الدعوة على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتي وقعت عليها الكويت والمساهمة بتفعيل دور القوانين والتشريعات لحماية البيئة البرية والجوية والبحرية.. أما قطاع الطاقة والمياه سيعمل على تعزيز الدور القيادي للمرأة في مجال المياه والطاقة والمساهمه في تحسين خدمات توفير المياه والطاقة لتلبية احتياجات القطاع السكاني وتوفير التدريب التقني للمرأة على تكنولوجيا إدارة المياه والأمطار والطاقة المتجددة.

وختمت دكتورة كلثوم عوض بالحديث عن أهمية قطاع البحث العلمي في رفع كفاءة المرأة العلمية لتسهم في تحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة التسرب التعليمي (محو الأمية وتعليم الكبار) والعمل على تنمية الروح القيادية للفتيات وتحقيق المشاركة الإيجابية في التطوير المستمر وتمكين قدرات المرأة التنافسية من خلال إنشاء وحدة للتميز والابتكار للفتيات الموهوبات مع توفير المنح العلمية لهن، وفي ختام المُلتقى تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز العمل على تمكين المرأة الكويتية في جميع مجالات العمل المجتمعي.

