مال وأعمال

استضافت «جيرسي فاينانس» في الإمارات فعاليات ندوة «المرأة في القيادة: نظرة من الأعلى»، والتي سلطت خلالها أربع من رائدات الأعمال الملهمات في الشرق الأوسط الضوء على خبراتهن وطموحاتهن، وعلى التحديات التي يواجهنها في القطاع المالي، والتي ساعدتهن في تشكيل مسيرتهن نحو الريادة.

وأقيمت الندوة التي حضرها أكثر من 65 شخصاً عبر الإنترنت، تحت إشراف آن كيليس، مديرة «جيرسي فاينانس» في دول مجلس التعاون الخليجي، واشتملت قائمة المتحدثات الرئيسيات على: هيذر هينيون، الشريك المؤسس لشركة «مايندشيفت كابيتال»؛ وفريدة أزاريو المدير العام لشركة «إنترترست دبي»؛ وهبة العمارة، المدير العام لشركة «فيسترا الشرق الأوسط»؛ وميديا عمر، المديرة في «مينا إي واي برايفت».

وركزت حوارات الندوة على الدور المتنامي للمرأة في استثمارات الأعمال ضمن المنطقة، وعلى أهمية مشاركة نساء جيل الألفية والجيل الجديد في مجال التمويل، ودور التعليم والأداء القوي لمديرات الصناديق، وعلى أهمية الاستفادة أيضاً من الأدوار والمنصّات الريادية في تحفيز التغيير الاجتماعي. وفي معرض تعليقها على الندوة، قالت آن كيليس، مديرة «جيرسي فاينانس» في دول مجلس التعاون الخليجي: «تواصل «جيرسي فاينانس» استثمارها في منصات التبادل المعرفي التي تضفي مزيداً من القيمة للمجتمع المحلي، حيث أصبحت دولة الإمارات موطناً للنساء الموهوبات اللواتي يساهمن بنشاط في تشكيل مستقبل البلاد المالي، بفضل وجود العديد من المواطنات الطموحات نحو توسعة آفاق الثقافة المالية في الشرق الأوسط، من خلال العمل على حفظ الثروة للأجيال القادمة».

وأضافت كيليس: «تكريماً لنجاح هؤلاء النسوة الأربع الملهمات في هذه الندوة، توفر «جيرسي فاينانس» منصة لا تقتصر على تمكين ريادة المرأة في مجال الأعمال، بل تعمل على المساعدة في إنشاء منظومة عمل متكاملة لاستثمارات الأعمال التي تقودها المرأة ضمن قطاعات ومناطق متعددة.»

وتأتي سلسلة ندوات «المرأة في القيادة» بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة فعاليات «المرأة في القيادة» من «جيرسي فاينانس»، والتي تقام في أرجاء مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي.

