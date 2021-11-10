مال وأعمال

تتزايد الدعوات المطالبة بتمتع المرأة بحقوقها ومنحها مناصب ريادية أكثر في العديد من الأقطار العربية، في وقت يرى فيه محللون أن دولا عديدة، خصوصا الخليجية منها، قد حققت أشواطا إضافية لدعم مكاسب المرأة وهي تسير بثبات على هذا المنهج رغم الفجوة التي تتركها أحيانا تقييمات التقارير والدراسات والبحوث الدولية التي تحاول التقليل من تزايد مكانة المرأة العربية في مجتمعاتها.

كشف تقرير جديد للبنك الدولي يرصد أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون لعام 2020، أن المرأة الخليجية ما زالت تجاهد لبلوغ مراتب متقدمة عالميا على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية في بلدانها.

وحلل التقرير في نسخته السادسة وضع القوانين والتنظيمات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة حول العالم، عبر ثمانية مؤشرات تقيس عددا من العوامل، تشمل التنقل ومكان العمل والرواتب، إضافة إلى قياس القوانين المتعلقة بالزواج والأمومة وريادة الأعمال، وقدرتها على امتلاك الأصول، وحقها في التقاعد.

ويعود ذلك إلى أن قرارات تمكين المرأة جيدة ولكنها لا تكفي، المسؤولية تقع أيضا على المرأة نفسها وعلى المجتمع، فعلى سبيل المثال لولا الإرادة السياسية التي ساندت حق المرأة في دخول مجلس الشورى السعودي لما تحقق لها ذلك، ولكن تشجيع وتحفيز المجتمع لا يقلان أهمية.

وكان أحد تقارير منظمة الأمم المتحدة اعتبر، في عام 2017، أن متوسط حجم الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي يفوق بكثير حجم الأسرة في بعض الدول الغربية، ما يضع المزيد من الضغوط على المرأة الخليجية ويقلل من الوقت المتاح لها لممارسة هواياتها وإظهار إبداعاتها.

ورصد التقرير أن هناك فوارق في المعيقات باختلاف مجال التخصص، حيث أظهرت النتائج أن الإناث في تخصص الهندسة مثلا يعانين مستويات من الكبت الاجتماعي أعلى مقارنة بنظيراتهن اللاتي يدرسن التخصصات الفنية.

