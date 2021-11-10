مال وأعمال

كرمت جمعية الهلال الأحمر المتطوعين والمتطوعات الذين أسهموا بمجهوداتهم الإنسانية في مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وثمن رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) الدكتور هلال الساير في كلمة بمناسبة حفل التكريم الجهود «الإنسانية الخيرة» للمتطوعين خلال الجائحة الصحية العالمية، مشيرا إلى أنهم عمدوا إلى تكثيف العطاء الخيري عبر أعمالهم المتميزة محليا ودوليا.

وقال الساير إن المتطوعين أسهموا بقوة في مواجهة تداعيات الأزمة وأدركوا بحسهم الإنساني أن «التطوع مسؤولية ولبنة أساسية للتنمية المجتمعية» مضيفا أنه «من دواعي الاعتزاز رؤية متطوعي الجمعية ينخرطون في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة ذلك العمل المميز الذي لقي إشادة وتقدير على جميع المستويات».

وأضاف أن (الهلال الأحمر) كجمعية إنسانية بنيت أساسا على التطوع والمتطوعين الذين هم رأسمالها البشري وثروتها الحقيقية لذا تحرص على صونها وإثرائها لتعظيم مخرجاتها والاستفادة المثلى من إمكاناتها وحماسها وذلك باستقطاب وتدريب الكوادر البشرية النوعية من المتميزين في المجالات كافة ومن مختلف الأعمار.

وأكد الحرص على تأهيل المتطوعين عبر دورات تدريبية متخصصة وتجهيزهم للمشاركة في جميع المناسبات التي تتطلب تقديم الخدمات الإغاثية والصحية لتكون خدماتهم مكملة لخدمات المجتمع.

وقدمت المتطوعات في جمعية الهلال الأحمر الكويتي نموذجا متميزا في العمل التطوعي ببذل الوقت والجهد في المحن وهو الأمر الذي يعكس أصالة المجتمع الكويتي المحب للعمل الخيري.

ويمثل التطوع بالنسبة لهم أسلوب حياة ونبضاً لا يتوقف وهو شغف مستمر للانخراط في أي مبادرة تطوعية لخدمة الوطن الكويت حيث بات التطوع ثقافة مجتمع بالكويت وممارسته تعزز الانتماء وبناء شخصية الشباب والنشء وخاصة النساء منهن.

وقالت المتطوعة في جمعية الهلال الاحمر الكويتي أبرار الصالح: إن تجربتها الشخصية في خدمة المواطنين في محجر (منتزه الخيران) عزز لديها روح المبادرة وتطوير الذات ومدها بالطاقة الإيجابية في التعامل مع الآخرين دون كلل او ملل مؤكدة سعادتها بخدمة الآخرين.

وأضافت الصالح أن طبيعة التطوع في المنتزه تعتمد على خدمة المواطنين لاسيما النساء الأمر الذي أسهم في تطوير شخصيتها وساعدها أن تكون اجتماعية لخدمة الآخرين والتواصل معهم، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يسهم كثيرا في تطوير الذات وتهذيبها.

من جهتها قالت المتطوعة إيمان الشمري في تصريح مماثل «كونا» إن عملها في محجر (منتزه الخيران) وتعاملها من المواطنين أضاف لها خبرات جديدة لاسيما في مجال معرفة الناس واكتساب الطرق المثلى للتعامل مع الشخصيات المختلفة خصوصا في وقت الأزمات والذي يتطلب صبرا ومرونة.

وأضافت الشمري أن الفريق التطوعي في المنتزه يعمل على مدار الساعة لايصال كل الاحتياجات للمواطنين من الغذاء والدواء وجميع المستلزمات المطلوبة.

من جانبها قالت المتطوعة خديجة الفرج في تصريح مماثل لـ (كونا) إن المتطوعات هن الأيادي البيضاء التي امتدت بالعطاء اللا محدود النابع من نفوس عظيمة تحمل صدقا أخلاقيا وإحساسا رفيعا بالمسؤولية تجاه مجتمعهن.

وبينت الفرج أنه خلال الميدان وملاحظة سير العمل لخدمة المواطنين في (منتزه الخيران) «لا نستطيع إلا أن نقف احتراما وتقديرا للجهود التي تبذلها المتطوعات وتفاعلهن وتعاونهن لخدمة الأهالي الموجودين بالتعاون مع وزارة الصحة».وذكرت أن (الهلال الاحمر) الكويتي لديه ذراع بشرية من المتطوعات المتخصصات في الكثير من المجالات مثل الطبيبات بتخصصاتهن المختلفة والمهندسات والممرضات والقانونيات والمعلمات والتخصصات الاجتماعية وربات المنازل وطالبات الجامعات وغيرهن معربة عن اعتزازها بوجود هذا العدد من المتطوعات المنتسبات للجمعية واللواتي لهن أدوار مهمة وبارزة لخدمة الوطن والإنسانية.

بدورها قالت المتطوعة كريمة المعراج لـ «كونا» إن المرأة الكويتية أسهمت بدور كبير وفعال في مجال العمل التطوعي لتقديم المساعدة للمحتاجين وإسعادهم وواجهت التحديات والصعوبات للمساهمة في تحقيق الحياة الكريمة للمحتاجين.

وأكدت المعراج أن العمل التطوعي سعادة روحية لا يختبرها إلا من تطوع في عمل إنساني وحقيقة يجمع عليها أهل التطوع الذين نذروا جزءا من حياتهم لخدمة الآخرين وإسعادهم ورد جميل لدولة أعطتهم الكثير.

