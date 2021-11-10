إضاءات

صرحت المخرجة شيماء التميمي عن فيلمها «لا ترتاح كثيراً» الذي حصد مؤخراً وقالت ايضا: الفيلم حصل على الكثير من أشكال الدعم من جهات ومؤسسات مختلفة، في مقدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام، وتوج إثر ذلك بالمشاركة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي كأول فيلم يمني يشارك في مهرجان دولي.

وأبدت سعادتها بالمشاركة في ذات المهرجان، وحصده مؤخرًا لجائزة التانيت البرونزي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما أعربت عن أملها بأن يفتح الفيلم الباب أمام الأفلام اليمنية للمشاركة في المهرجانات الدولية. في دورته الـ 32، فضلًا عن مشاركات الفيلم السابقة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويشارك ايضا ضمن فعاليات صنع في قطر ضمن مهرجان اجيال السينمائي ويدور حول رسالة كتبتها إلى جدها في اليمن، تحكي له فيها عن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ رحيله قبل 50 عامًا، والتجارب الحياتية التي مرت بها عائلته في الخليج وشرق أفريقيا. لافتة إلى أن الفيلم بذلك يعد رسالة واقعية، لم تغفل فيها الخيال.

وقالت ايضا: الفيلم حصل على الكثير من أشكال الدعم من جهات ومؤسسات مختلفة، في مقدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام، وتوج إثر ذلك بالمشاركة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي كأول فيلم يمني يشارك في مهرجان دولي. وأبدت سعادتها بالمشاركة في ذات المهرجان، وحصده مؤخرًا لجائزة التانيت البرونزي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما أعربت عن أملها بأن يفتح الفيلم الباب أمام الأفلام اليمنية للمشاركة في المهرجانات الدولية.

وتابعت: إن الفيلم يضم مقاطع أرشيفية ورسومات متحركة، مع تصميم صوتي تبوح فيه برسالة مصورة صوتية مكتوبة إلى جدها تخبره بحكايات الهجرة والتنقل التي عاشتها أسرتها، بالإضافة إلى صور للعائلة وقصص لها.

وحول الأماكن التي جرى فيها تصوير الفيلم، حددتها في أماكن عدة في الدوحة ودول الخليج. وقالت: الفيلم في معظمه عبارة عن مقاطع أرشيفية مصورة، واستفدت في ذلك من كوني مصورة فوتوغرافية.

وحول مشاريعها الفنية القادمة، قالت إنها تعكف على دراسة الكثير من المشاريع الفنية، منها استكمال مشروعها الخاص بفيلم «لا ترتاح كثيراً»، ليبدو في شكل كتاب مرئي، يحكي قصة الفيلم ذاتها، غير أنه لم يتم تحديد الوقت للانتهاء من مراحل هذا المشروع.

