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النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة «آخر السيزون»، والتي طرحتها المطربة «سمر» على طريقة الـ«فيديو كليب لاريكس»، عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، دفعها للبدء في تصوير أغنية جديدة على طريقة الـ«فيديو كليب»، مستغلة وجودها في لبنان خلال الفترة الحالية».

إلى جانب الأغنية الجديدة، قررت «سمر» استغلال المناظر الخلابة التي ينفرد بها لبنان دون غيره من البلدان العربية، حيث الخضرة الساحرة والمناظر الخلابة، وخضعت لجلسة تصوير، اعتبرها جمهور «سمر» رسالة وداع منها لـ«أيام الصيفية».

وتألقت «سمر» بإطلالة جذابة وملابس أنيقة، بعدسة المصور علي سالم، كوافير نهى، وماكياج صابرين حاميه، وذلك وسط البحر والأشجار والخضرة التي تخطف العقل، حيث ظهرت بجلباب كحلي به فصوص لامعة، ووضعت غطاء على رأسها، وأسدلت شعرها على كتفها، وكانت تجلس بقارب من الخشب مزين بالورود، وسط منظر بديع بالشلالات الزرقاء في جبل لبنان.

يشار هنا إلى أن أغنية «آخر السيزون» التي طرحتها «سمر» مؤخرا، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، ويعد العمل الأول الذي تطرحه «سمر» بعد تعافيها من حادث الساحل، حيث عادت لنشاطها الفني وطرحت مؤخرا بعد شفائها مهرجان «إحنا بحر»، وهي من كلمات وألحان محمود العربي، وتوزيع خليل وشيندي، ومن قبل أغنية «لغز كبير»، والتي تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه، وتم تصويرها في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

يذكر أن «سمر» قدمت عددا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها «غيرو» من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا إخراج ياسر سامي، و«سيبني عايشة» من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي، و«ضحكينا يا دنيا» مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية «الدلع الحلو» والتي حققت نجاحا كبيرا.

