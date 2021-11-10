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أعربت الفنانة السعودية وعد، عن سعادتها بتكريمها الأيام الماضية في مصر بإحدى المهرجانات الفنية.

وصرحت وعد بأنها تستعد لتصوير فيلم سعودي جديد يدور في إطار رعب دراما من إخراج عبد المحسن النمر، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكدت وعد، في تصريحاتها، على أنها لا تعمل على ألبوم حاليا وستركز أكثر على الأغاني السينجل التي ستطرحها كل فترة. يذكر أن المطربة وعد، شاركت في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.

وتمكنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميزت بإنجازات فنية عديدة، وقدمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانية والعراقية والخليجية والمغربية.

ومن أبرز ألبوماتها «جنون» و«وجهة نظر» و«يا أحلاهم»، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم «وعد لاين».

