إضاءات

شاركة الممثلة ?دانييلا رحمة? الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خطفت بها أنظار المتابعين. وظهرت دانييلا بجمال أخاذ، مرتدية فستانا باللون الأسود قصيراً، مع بوتين عالي يصل حد الركب، وتركت شعرها على طبيعته كما طبقت ماكياج صاخباً زادها جمالا. وعلقت دانييلا على المنشور قائلة: «الشتاء قادم». وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة معبرين عن إعجابهم الدائم بدانييلا. وكانت دانييلا قد شوقت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة نشرتها تظهر فيها بين أوراق الخريف المتساقطة، وعلقت على الصورة قائلة: «صرت بعالم تاني للموت 2 ادعولنا الموسم الثاني».

