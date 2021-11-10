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أثارت الممثلة ?سوزان نجم الدين? الجدل بنشرها صورة لها بلوك النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، وعلقت عليها قائلة: «مارلين مونرو قريبا».

وفي كواليس تصوير مسلسل «بيوت من ورق»، تحدث موقع «الفن» مع سوزان نجم الدين، لمعرفة المزيد من التفاصيل المشوقة للعمل، الذي كتبت عنه سوزان «مارلين مونرو قريبا»، بعدما كان تم تأجيله مرات عدة لظروف كثيرة.

كما تحدثت سوزان عن مشروع جديد صورته أيضا. وتشارك الممثلة سوزان نجم الدين في بطولة مسلسل «بيوت من ورق»، ويشاركها البطولة الممثلون يوسف الخال وداليدا خليل وجيني إسبر، من كتابة آية طيبة، وإخراج أسامة الحمد.

