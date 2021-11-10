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الفنانة لوسي.. من بوابة «الرقص الشرقي» دخلت إلى «عالم الفن»، وبمرور الأيام استطاعت أن تثبت موهبتها كراقصة وممثلة، وأصبحت واحدة من أبرز نجمات الأعمال الفنية المصرية، وحصلت على بطولات مطلقة في وقت قصير وتصدر اسمها أفيشات الأفلام في دور السينما. «لوسي» التي التقتها «النهار» مؤخرًا كان لها رأي مختلف عن الرقص في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه أصبح يعتمد على الإثارة فقط وأن السر وراء قرارها بتدريس «الرقص الشرقي» في الولايات المتحدة الأميركية هو أنها «مطلوبة» هناك بشكل كبير، هذا إلى جانب أن تستعين بعدد من الراقصات المصريات في التدريس هناك. الدراما لم تغب عن الحوار مع «لوسي» التي يتضح بقراءة مشوارها الفني أنها تبدع في الأعمال المطولة «دراما الأجزاء»، هي التي سبق وأن شاركت في مسلسل «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة، إلى جانب مشاركتها في «الشهد والدموع» و«أرابيسك» وأعمال أخرى تعتبر من «دُرر» الدراما المصرية.. وعن غيابها عن الوسط الفني (دراما وسينما) وحقيقة رغبتها في إنجاب عدد كبير من الأطفال، وعدم اتجاهها إلى طرح ألبومات غنائية وموقفها من تقديم «فوازير رمضان» وأمور أخرى كان الحوار التالي: في البداية.. ما سبب غيابك عن المشاركة في «دراما رمضان» للعام الثالث على التوالي؟

بالفعل.. موسم دراما «رمضان 2021» يعتبر العام الثالث الذي لم أشارك في أي عمل درامي لأن معظم الأعمال التي تعرض عليَّ تكون شبيهة بأدوار قدمتها من قبل، فمثلا عرض عليّ مسلسل دوري فيه قريب الشبه بدوري في مسلسل «الكيف» فاعتذرت عنه، والأعمال التي وجدت أنها تناسبني لم يكن أجرها هو الذي يناسبني.

بالحديث عن الأجر.. هناك أزمة تمر بها الدراما المصرية مما جعل كثيراً من الفنانين يقررون تخفيض أجورهم.. تعقيبك؟

أجرى ليس مبالغاً فيه مثل البعض، وشاركت في مسلسل «البيت الكبير» الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الأجزاء، ولم أحصل سوى على أجر ثلاثين حلقة فقط، بمعنى أن الأجر لا يشغلني بقدر العمل الذي أشارك فيه.

هل هناك موسم ثالث من مسلسل «البيت الكبير»؟

نعم.. المسلسل حقق أعلى نسبة مشاهدة على «يوتيوب» بعد عرض الجزء الأول منه، وكان رقم واحد بين المسلسلات المعروضة في نفس التوقيت، والجزء الثاني استطاع أن يجذب الناس بشكل كبير، كما أن أحداث العمل تتحمل جزءاً جديداً، المسلسل في الأساس حلقاته 120 حلقة، والجزء الثاني اخذ وقتاً طويلاً في التصوير بسبب انشغال بعض المشاركين فيه بتصوير أعمال فنية أخرى، كما أني كنت أصور فيلمي الجديد.

قبل «البيت الكبير» شاركتِ في أعمال مثل (ليالي الحلمية.. الشهد والدموع).. هل تفضلين المشاركة في الأعمال الدرامية الطويلة؟

هذه هي طبيعة الدراما العربية، فسبق وشاركت في أكثر من عمل درامي من نوعية دراما الأجزاء مثل (الشهد والدموع، ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة) وأرى أنها فرصة لمنافسة الدراما الأخرى التي تعتبر دخيلة على الثقافة المصرية مثل الدراما (التركية، الهندية) ولكن الفن ليس له وطن ولا مانع من متابعة الدراما الأخرى.

هل هناك فرق بين دراما الأجزاء التي عرضت منذ سنوات ودراما الأجزاء في السنوات الأخيرة ؟

الفرق هو أن هناك اختلافاً في طبيعة الجمهور المستهدف، فالجمهور الحالي يبحث عن أعمال تحترم عقلة وتمس مشاعره ،بعيدا عن أعمال العنف والقتل ودراما المخدرات، أنه يمر بضغوط كثيرة، ومن خلال خبرتي الطويلة في الفن أستطيع القول بأن البطل الأساسي لأي عمل هو السيناريو المكتوب (الورق).

ماذا عن تفاصيل فيلمك الجديد وما سبب عودتك للسينما بعد غياب 16سنة ؟

الفيلم تم تغيير اسمه من «حارة أم عبد الله» إلى «يمامة بيضا» وهناك احتمالية تغيير اسمه، الفيلم رائع وجذبني السيناريو الخاص به بشكل كبير، الفكرة مكتوبة بشكل متميز والمخرج لديه رؤية جديدة لشكل الحارة المصرية، وعرض عليّ المشاركة في أفلام كثيرة في السنوات الماضية لكنها لم تكن مناسبة.

هل هذا الفيلم يعيد لوسي إلى البطولة المطلقة؟

لا أحب أن أقول إني بطلة العمل بمفردي، ولا تشغلني مساحة دوري في أي عمل فني، من الممكن أن أقدم مشهداً واحداً أكون بطلته، وهذا حدث في فيلم «الوعد» الذي شاركت فيه بمشهد واحد أثر في العمل كله وأشاد به الجميع.

ما رأيك في كلام بعض الفنانين في السياسة؟

أنا مع التعبير عن الرأي ببساطة دون التعمق في السياسة والتأثير على الجمهور، سواء بالسلب أو الإيجاب دون فرض رأي أو سيطرة على الآخرين، من الممكن أن أنتقد الحكومة بعيدا عن رئيس الدولة، وبدأت أتابع السياسة بعد ثورة 25يناير، ومع تغيير الدستور.

ما حقيقة ما يثار حول أنكِ من أصول فلسطينية؟

أنا مصرية أبا عن جد، وما حدث هو اختلاط الأمر عند البعض ،فأنا من عائلة التميمي، وهذه العائلة لها جذور في فلسطين والسعودية ولبنان وسورية.

ما حقيقة أنكِ كنتِ ترغبين في إنجاب عدد كبير من الأطفال؟

تمنيت إنجاب عدد من الإناث والذكور، كنت حاملاً في توأم في بداية عملي في الفن لكن لم يكتملا، وبعدها توفيت أمي فدخلت في حالة اكتئاب، ثم أنجبت ابني الوحيد فتحي واكتفيت به.

رغم خوضك تجربة الغناء لكنكِ لم تتجهي إلى طرح ألبوم غنائي ما السبب؟

بالفعل قدمت أكثر من أغنية بطريقة الفيديو كليب، ولم تحقق النجاح المتوقع، وطرحت ألبوماً غنائياً، وتوقفت بسبب انشغالي بالتمثيل والرقص معا، الغناء لم يكن الأساس في عملي الفني.

لماذا تفضلين تدريب الرقص الشرقي في أميركا ؟

أنا مطلوبة في أميركا، وأقدم الرقص الشرقي للغرب ومعي أكثر من فنانة مصرية لتدريب الراقصات الأجانب، وهذا شيء جيد، أما في مصر فأكتفي بالرقص في مهرجانات معينة.

وما رأيك في الرقص الشرقي في مصر؟

هناك رقص وعري وأرى أن الراقصات الحاليات يعتمدن أكثر

على الحركات الخليعة والإيماءات المبتذلة، كما أن هناك عدم التزام بزي الرقص الذي تربت عليه أجيال، نحن

جيل تربى على رقص (زينات علوي ،سامية جمال).

في رأيك ما سبب عدم تقديم فوازير رمضان ومن أنسب فنانة لتقديمها؟

للأسف قدمت فوازير في الوقت الضايع لموسمين على التوالي، وكانت الفوازير قديما تعتمد على الفكر وكل من حاول أن يقدم فوازير بعد الأسطورتين نيللي وشريهان لم تكن جيدة، أرى أن هناك فنانات من الجيل الحالي يستطعن تقديم الفوازير منهم (ياسمين عبدالعزيز، دنيا وايمى سمير غانم)، فالثلاثة لديهن الموهبة والذكاء.

