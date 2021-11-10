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مدربة معتمدة دولياً، اخصائية تغذية معتمدة دولية، لاعبة كروسفت، لاعبة جمباز، مدربة لياقة بدنية، عشقت الرياضة منذ صغرها واعتبرتها «أسلوب حياة» وباتت تشعر بالسعادة عندما تساعد الآخرين على تحقيق أحلامها عبر الرياضة. «النهار» التقت سارة الشليان وكان معها هذا الحوار الشيق:

متى بدأتِ ممارسة هذه الرياضة؟

بدأت الرياضة من عمر 5 سنوات وأول رياضة مارستها هي الجمباز دخلت المدارس والمناطق التعليمية وأخذت جوائز عدة وكنت قائدة الفريق دوماً، واستمر هذا الأمر معي من 5 سنوات حتى 17 سنة وأنا أمارس لعبة الجمباز، وبعدها توجهت الى لعبة السباحة لمدة 3 سنوات. وفي سنة 2011 بدأت ممارسة رياضة الكروسفت وعشقت هذه الرياضة لأنها خليط من الجمباز والكارديو والحديد، وهي الرياضة التي وجدت نفسي فيها وصرت أشعر بالسعادة عند ممارستها، وبعدها دخلت «مارشل آرتس» لمدة 3 سنوات أخرى، أحب أن استكشف الرياضات وأجرب كل الأنواع، وكل ذلك بالاضافة الى تمارين اللياقة والعضلات التقليدية التي أقوم بها من أجل تقوية العضلات ورفع معدل اللياقة.

كيف أصبحت مدربة معتمدة؟

في العام 2017 وبسبب ظروف معينة توقفت عن الدراسة وتوجهت للتدريب، ووجدت تشجيعاً من الجميع، وذلك بعد أن كان الأمر مقتصراً على صديقاتي المقربات، في ذلك العام كانت المرة الأولى التي ألتزم بها بعقد مع ناد صحي وأقوم بالتدريب بشكل رسمي، ونلت شهادة التدريب وشهادة أخصائية التغذية، ورخصة اسعافات وما زلت أطمح الى المزيد.

ما نوعية المتدربات اللواتي يتدربن تحت اشرافك، وما الخطوات المتبعة معهن؟

يتدرب تحت اشرافي كل من يحتاج التدريب وأنا أشجع الأشخاص الذين يريدون أن يغيروا من حياتهم عبر الرياضة، فأنا شخصياً الرياضة غيرت حياتي للأفضل، خصوصاً الجانب النفسي، فهنالك من يبحث عن «أسلوب حياة» ويحتاج للتغيير وهذا النوع من المتدربات أركز عليهن، بخلاف النوع الآخر الذي يأتي فقط من أجل انزال الوزن وكأنه أداء واجب. الرياضة «حب» وهي كل حياتي ومن غيرها أشعر أنني ينقصني الكثير، لذلك فالأشخاص الذين يتواصلون معي من أجل أن يغيروا حياتهم أتفاعل معهم كثيراً وأكون مستعدة لمساعدتهم بكل قوة، فافتح كل برامج التواصل الاجتماعي من أجل أن أبقى على اتصال مع المتدربات في كل وقت لأني أريدهن فعلاً أن يغيرين من حياتهن عبر الرياضة، وأن يكتشفن ماذا يمكن للرياضة أن تفعل. أما بالنسبة للطرق المتبعة في التدريب فهي أولاً: السؤال عن الرياضات التي مارستها والأمراض التي تعاني منها بالاضافة الى عمل تحاليل طبية وهو أمر مهم وأساس بالنسبة لي، ثم بعد ذلك نضع جدول التدريبات الذي يعتمد على المتدربة نفسها والهدف الذي تريد أن تصل اليه.

مع انتشار السمنة في البلد واتجاه الكثير الى عمليات التكميم، ما النصيحة التي توجهينها للنساء بشكل خاص؟

أنا في حرب مع التكميم وهذا الأمر ينرفزني كثيراً، وحتى الحالات التي يعتقد أصحابها أنهم «ميؤوس منهم» سبقت أن تعاملت مع مثلهم ونجحت في اقناعهم بعد سلسلة من المحاولة والفشل حتى نجحت معهم. لكن في المقابل هنالك بعض الحالات النادرة التي يعاني أصحابها من مرض خطير ولا يستطيعون الحركة، فهؤلاء قد يحتاجون لاجراء عملية التكميم، أما الشخص الذي يتحرك ويعاني من زيادة في الوزن فهذا ليس لديه أي عذر، ويمكنه ممارسة الرياضة والتدريبات. وبالنسبة للفتاة بشكل خاص فان التكميم يتسبب بمشاكل كثيرة هي في غنى عنها.

كونك فتاة هل واجهتِ صعوبة في بداية الأمر، وهل هذا الأمر يشجع النساء بشكل خاص على الالتحاق بالدورات التي تقدمينها؟

أولاً: يجب القول ان الانسان مهما واجه من صعوبات فيجب أن يكون مؤمناً أن الله سيساعده لتجاوزها، وأن كل أمر له أسبابه وبالنسبة لي أضع الخطة المناسبة لتجاوز تلك الصعوبات ثم أقوم بتنفيذها مع الثقة بالله بأنني قادرة على تخطي المشكلة، ودائماً أتمنى أن أضع بصمة ايجابية في حياة الأشخاص الذين أعرفهم وهذا الأمر يسعدني كثيراً، وهذا ما أريده حقاً، فعندما أرى بعض المتدربات اللاتي كن يتدربن عندي أصبحن حالياً مدربات وهذا أمر يشعرني بالفخر والسعادة لأنني استطعت أن أؤثر عليهن بشكل ايجابي.

أيهما أكثر نجاحاً وفائدة، التدريبات عن بعد (أونلاين) أم الحضور؟

تدريب «الاونلاين» له طريقته الخاصة، والتدريب الشخصي له طريقته كذلك، والمتدربات يفضلن هذا النوع أو ذاك، فأحياناً أكون موجودة في الكويت وأخبر المتدربات أنني موجودة ويمكننا القيام بالتدريبات معاً، لكن بعضهن يفضلن التدرب عن بعد (الأونلاين) لأن المتدربة تكون مرتبطة ببعض الأمور، وبالنسبة لي عطائي في التدريب «أونلاين» يوازي عطائي في التدريب الشخصي والأمر في الأخير يعتمد على المتدربة، فاذا أرادت أن تصل لما تريده يجب أن تتعب مثلما أنا أتعب في التدريب، وللأسف بعض المتدربات لا تتفاعل مع التدريبات بالشكل المطلوب، والنتيجة الايجابية تعتمد على تجاوب الطرف المقابل.

أي مهنة لها صعوبات وسلبيات، فما الصعوبات التي تواجهك؟

بالطبع لكل أمر بعض السلبيات، لكن بالنسبة للتدريب أنا أعتبرها صعوبات وليست سلبيات، ومنها ان أمنح كل وقتي وجهدي وطاقتي مع متدربة لكني أجدها في المقابل دون أي تفاعل أو تجاوب وهذا الأمر ينرفزني كثيراً ويزعجني، فتأثير الرياضة ليس أمراً هيناً ولا يجب التقليل منه أو الاستهزاء به، ولا يعجبني الذي لا يبذل كل جهده «وما يعطي من قلب»، كما لا تعجبني من تأخذ مكاناً في الحصص التدريبية ولا تحضر،علماً بأنها بذلك تأخذ مكانا كان يمكن أن تأخذه غيرها وتستفيد منه.

تدريب الكبار

تحدثت المدربة سارة الشليان عن المواقف المحرجة التي واجهتها خلال مسيرتها في هذه الرياضة، وقالت: «من المواقف المحرجة التي تواجهني عندما أقوم بتدريب النساء الكبيرات في السن، فسبق أن حضر عندي سيدات في الستين من العمر وبعضهن أوائل السبعينيات، وهنا أجد حرجاً في مناداة المتدربة، فهل أناديها يمّه، أو خالتي، أو عمتي». وتضيف سارة: «بعدين بصراحة أخاف أقول لها شي وتزفني، لأنها سيدة كبيرة بالعمر».

الأكل والرياضة

تشدد سارة الشليان على أهمية التغذية وممارسة الرياضة معاً، وتقول ان التغذية السليمة تمثل 70 بالمئة، والرياضة 30 بالمئة، ولا يمكن اهمال أي منهما. وتضيف: «بالنسبة للأكل لا يمكننا استخدام مفردة (تقليل الأكل) بل يجب أن يأخذ الجسم ما يحتاجه من الأكل، والرياضة مهمة وضرورية جداً على الأقل لمدة نصف ساعة يومياً، فاليوم 24 ساعة ويجب تخصيص وقت ولو قليل للرياضة». وتؤكد أن الاهتمام بأحد هذين الأمرين سيعطي نتيجة جيدة لكن الاهتمام بالتغذية والرياضة معاً يعطي نتيجة أفضل بلا شك.

نصائح للرشاقة

وجهت المدربة سارة الشليان نصائح عدة لكل من يريد أن يحافظ على رشاقته، وقالت ان المحافظة على النوم لمدة 8 أو 9 ساعات يومياً من الساعة 12 أو 11 مساءً، لأن في هذا الوقت الجسم يقوم بافراز الهرمونات في هذا الوقت، والنوم في هذا الوقت مفيد للقلب والمخ والدم وكل الجسد. كما طالبت سارة بالمواظبة على شرب الماء لأن التقليل منه «مصيبة»، كما أن الافراط فيه يؤدي الى مشاكل كذلك، ونصحت بشرب ما مقداره لترين ونصف اللتر في اليوم لما له من فوائد عظيمة، لافتة الى أن ممارسة الرياضة والتغذية السليمة. وأشارت الى أن هذه الأمور الأربعة (النوم، الماء، الرياضة، الأكل) اذا حافظ الانسان عليهم فان نظام حياته كله سيتغير للأفضل، مشددة على أهمية الأمور النفسية والبيئة المحيطة مع الابتعاد على الأمور التي قد تؤثر على الانسان أو تتسبب في ازعاجه، والاحتفاظ بالأشخاص المقربين.

تدريب الفاشنيستات

قالت سارة إنها أشرفت على تدريب بعض مشاهير برامج التواصل الاجتماعي مثل عهود العنزي، وريان فابريكا، وجنى الفيلكاوي، وآمين دشتي، وغدير السلطان، والممثلة هبة الدري. وأكدت أنها قضت أوقاتاً ممتعة في تدريبهن جميعاً، مشيدة بالتزامهن بالتدريبات وحرصهن على الظهور بمظهر رشيق.

