عربيات ودوليات

بغداد - واشنطن - الوكالات: أعلنت الرئاسات العراقية والقوى الشيعية المنضوية في «الاطار التنسيقي» امس اتفاقها على التهدئة الامنية والاعلامية وعقد اجتماع وطني لحل الازمة الحالية فيما اتهمت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» ميليشيات عراقية مدعومة ايرانيا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ادانها مجلس الامن الدولي بشدة.

وعقد «الاطار التنسيقي» اجتماعاً بحضور الرئيس العراقي برهم صالح والكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تم خلاله بحث ثلاث قضايا رئيسة هي «استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات».

ويضم الاطار التنسيقي كلا من نوري المالكي رئيس «ائتلاف دولة القانون» وهادي العامري رئيس «تحالف الفتح» وحيدر العبادي رئيس «ائتلاف النصر» وعمار الحكيم رئيس «تحالف قوى الدولة» وفالح الفياض رئيس حركة «عطاء» وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي فضلا عن شخصيات اخرى.

وصدر عن الاجتماع بيان يتضمن نقاط ترضية لجميع اطراف الازمة مثل ادانة استهداف المتظاهرين ورفض استهداف منزل رئيس الوزراء فيما وصفت نتائج الانتخابات بانها «غير موضوعية» ودعا البيان الى البحث عن معالجات قانونية لها.

واضاف البيان ان المجتمعين قد اتفقوا ايضا على «خفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي» و«تأكيد جميع المجتمعين على حرصهم على السلم الأهلي وعلى معالجة جميع الاشكالات وفق الأطر القانونية والسياسية المعمول بها».

في غضون ذلك دانت «البنتاغون» محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي مؤكدة ان الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.وأكد المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي ان القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين واشار الى ان هناك مجموعات متعددة مدعومة من ايران تعمل داخل العراق وقادرة على شن مثل هذه النوع من الهجمات.

اما الخارجية الاميركية فقد اكدت انها ستنتظر نتائج التحقيقات العراقية قبل الحديث عن اي رد مفترض في تعليق على استهداف منزل الكاظمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «نحتفظ بحق التنسيق مع شراكائنا في الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الاعتداء في الزمان والمكان الذي نختاره».

الى ذلك دان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة اغتيال الكاظمي، ووصفها بالعمل الارهابي، وطالب بمحاسبة مرتكبيها. وفي بيان صحافي، شدد اعضاء مجلس الأمن الـ15 على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الارهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم الى العدالة» و«حضوا كل الدول» على «التعاون مع الحكومة العراقية» في هذا الصدد.وأكد مجلس الأمن مجددا دعمه «استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه، والعملية الديموقراطية فيه، وازدهاره».

