عربيات ودوليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، عن «ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع الموصل»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضحت الهيئة أن عملية الاعتقال تمت بعد حصولها على «وصولات شراء وهمية ومزورة».

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن «مديرية التحقيق في محافظة نينوى تمكنت من ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل».

وبينت أن «العملية شملت أيضا ضبط أصل وصولات الشراء الخاصة بترميم 37 جامعا تابعا لمديريّة الوقف السني في المحافظة لعام 2008، ومبالغ تصل قيمتها إلى قرابة ملياري دينار(1.7 مليون دولار)».

وأضافت أن «تحريات المديرية توصلت إلى أن أغلب تلك الوصولات غير صحيحة ومزورة، وتم تنظيم محضر ضبط (...) وعرضه على قاضي التحقيق المختص».

وأكدت أن القاضي «قرر توقيف المتهمين المضبوطين (رئيس وأعضاء اللجنة) على ذمة التحقيق». وسبق لهيئة النزاهة أن أعلنت عن قرارات وأحكام في قضايا تتعلق باختلاسات في الأموال المخصصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم «داعش» الإرهابي.

