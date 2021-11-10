عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: اجرى وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، امس زيارة الى العاصمة السورية دمشق، هي الاولى على هذا المستوى منذ 10 سنوات.

وأفاد موقع «العين» الإماراتي بوصول الشيخ عبدالله بن زايد، إلى مطار دمشق في زيارة لسورية، فيما نقلت وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن «وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال نظيره الإماراتي في مطار دمشق الدولي، حيث توجه الاثنان على الفور للقاء الرئيس السوري بشار الأسد».

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية بأن وزير الخارجية الاماراتي سلم الأسد رسالة من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وبحث معه ملف عودة سورية إلى جامعة الدول العربية».

وكان الرئيس الإقليمي لـ «المركز البريطاني» لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، قد أشار في وقت سابق، وعبر تغريدة في «تويتر» إلى أن «الإمارات تقود الدبلوماسية العربية إلى بر الأمان والنصر، وتعيد صوت العقلانية للمنطقة. وأن الساعات القادمة فيها أخبار وزيارات طيبة تحافظ على السلام وعودة سورية وشعبها العظيم إلى الحضن العربي». مشيرا لوجود «خبر جميل اليوم سيفرح سورية وأهلها الكرام».

وأضاف: «معاً نقف. معاً ننجح. إعادة البناء معا من أجل السلام والازدهار».

بدوره اعتبر المحلل السياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، في حديث لموقع «الحرة» الأميركي أن «الزيارة إلى دمشق تأتي «لصالح الشعب السوري وليس النظام بالضرورة». وعن البنود التي سيتم بحثها مع الخارجية السورية، قال إن «البند الأول، إنساني بحت» مشيرا الى أنه «سيتم البحث في ملفات سياسية، استراتيجية، اقتصادية». واعتبر أنه «حان الوقت لتدعم الدول العربية الأشقاء في سورية لاعتبارات انسانية أولا، وبعد ذلك، اعتبارات سياسية»، مشيرا إلى أن «دول عربية عدة بادرت واتخذت خطوات تجاه سورية مؤخرا، في مقدمتها الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية». وأضاف «الإمارات بادرت ومهدت وتمهد الطريق لباقي الدول العربية للعودة إلى سورية». وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالا هاتفيا من الأسد، الشهر الماضي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق. الى ذلك قالت وكالة «عمون» الأردنية إن وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد توجه امس الى الأردن، بعد زيارته العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى وسيلتقي بن زايد خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

