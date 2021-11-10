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تونس - الوكالات: تضاربت الانباء الرسمية في تونس امس حول سبب وفاة شاب خلال احتجاجات في ولاية صفاقس فيما تحدثت وسائل اعلام محلية عن احراق مركز للحرس الوطني. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، امس ان الشاب الذي توفي في ولاية صفاقس شرقي البلاد، فارق الحياة بسب استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الأمن، في معلومات تخالف رواية وزارة الداخلية التونسية. وكانت الداخلية التونسية اصدرت بيانا ليل الاثنين الثلاثاء نفت فيه وفاة شاب من جراء اصابته في الأحداث التي شهدتها معتمدية عقارب في ولاية صفاقس.وذكرت وكالة «تونس وافريقيا» ان الشاب عبدالرزاق الأشهب توفي المستشفى المحلي بمعتمدية عقارب بسبب اختناقه بالغاز المسيل للدموع، الذي اطلقه الأمن لتفريق المحتجين الذين كانوا خرجوا للشوارع، رفضا لقرار وزارة البيئة اعادة فتح مكب نفايات «القنة» في المنطقة. وأكدت مصادر متطابقة نبأ وفاة هذا المواطن متأثرا بالغاز حيث كان من ضمن المحتجين، في حين كانت وزارة الداخلية تقول ان الشاب توفي بيته الذي يبعد 6 كيلومترات عن الاحتجاج بسبب طارئ صحي.

من جهتها افادت قناة «نسمة» بأن «قوات الأمن قد بدأت بالانسحاب من مدينة عقارب بعدما تجددت المواجهات صباح امس وأشارت الى ان «المحتجين قد عمدوا، اثر انسحاب قوات الأمن، الى حرق مقر مركز الحرس الوطني بالمدينة»

وطالب الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة. وتسبب اغلاق مكب النفايات في عقارب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية منذ نحو شهر في الشوارع والأسواق، وحتى امام مستشفيات صفاقس، ثاني اكبر مدينة تونسية. وأثار تراكم النفايات المنزلية في الشوارع احتجاجات واسعة في صفاقس.

