عربيات ودوليات

هيوستن - الوكالات: اكد السيناتور الأميركي تيد كروز ضرورة انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة اذا قام الديموقراطيون بتدمير البلاد «بشكل اساسي»، ولكنه اضاف انه «ليس مستعدا للتخلى عن اميركا» بعد.

واعتبر كروز اثناء حديث في مؤتمر «تكساس ايه اند ام» مؤخرا، ان الأمور قد تصل الى «نقطة ميؤوس منها» اذا تمكن الحزب الديموقراطي من «التعطيل وتدمير البلاد بشكل اساسي» وتعديل نظام المحكمة العليا وتحويل العاصمة واشنطن الى ولاية واضفاء الفيدرالية على الانتخابات مع توسيع نطاق التزوير فيها بشكل كبير».

وجاء ذلك في معرض رد السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس على سؤال طرحه طالب من الحشد سأله عن شعوره تجاه الحركة الانفصالية في تكساس. وأشار كروز الى انه ليس مستعدا للتخلي عن اميركا و«يحب هذا البلد» مضيفا ان تكساس تتحمل «مسؤولية اضافية» امام الولايات المتحدة كونها «قوة مذهلة تمنع اميركا من الخروج الى الهاوية وأنها تحافظ على قيم اميركا الراسخة».

وشدد على ان الدولة ليست في المرحلة التي تستدعي انفصال تكساس، وبينما لا يدعم الحركة الانفصالية، «يتفهم المشاعر الكامنة وراءها». وقال كروز «لم نصل الى ذلك بعد، واذا كانت هناك نقطة ميؤوس منها، فأعتقد اننا سنأخذ ناسا، والجيش، والنفط».

وأكدت حركة تكساس القومية او «تيكيست» ان مهمتها هي «تأمين وحماية الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي لأمة تكساس واستعادة وحماية جمهورية دستورية وحقوق اصيلة لشعب تكساس».

