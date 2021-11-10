عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: اقر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا اعطاء تعويضات لقصر، وقعوا ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ورجال دين، ستمول من خلال بيع عقارات او الاقتراض، وذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قصر في كنف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

وتقرر التعويض المادي للأفراد، اي سيتم التدقيق بكل حالة بفحص «الضرر» اللاحـق بكل شـخص بحسـب ما اكد اسقف ستراسـبورغ المونسنيور لوك رافيل. وحدد الأساقفة ايضاً ان الصندوق المخصص للتعويضات سيمول «بالتخلي عن ممتلكات مجلس اساقفة فرنسا والأبرشيات» وكان الرد هو «الترجمة الملموسة» للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية، ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع اساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.

