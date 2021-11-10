عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: تحدث شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب عن «الدين الإبراهيمي» الجديد، مؤكدا أنه محاولة للخلط بين التآخي والتسامح بين الأديان وإلغاء الفروق بين الأديان.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف محمود مهنا: إن الأديان الإبراهيمية، أو الأديان التوحيدية التي تؤمن بوجود إله واحد خالق للكون، وملة إبراهيم، هي مجموعة من الإملاءات الربانية لسيدنا إبراهيم -عليه السلام-، ومنها انبثقت الديانات الإبراهيمية أو ما يعرف في شرائعنا بالديانات السماوية وهي اليهودية والمسيحية، وآخرها الدين الخاتم للرسالات السماوية الإسلام.

وأضاف، أن «الدين الإبراهيمي الجديد مصدره مراكز بحثية ضخمة وغامضة، انتشرت أخيراً في ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم «مراكز الدبلوماسية الروحية». وأكد أنه تم إطلاق هذا المصطلح وكان بغرض سياسي أخذت مراكز الدبلوماسية الروحية التي تعمل في إطار نشر المحبة والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في الأديان الإبراهيمية الثلاثة، من أجل إيجاد قيم عامة مشتركة بين الأديان، مثل: المحبة، والتسامح، المساواة، والتعايش، وتقبل الآخر. وأشار إلى أنها تدعي التنوير والتدين، وتأخذ في إعادة تأويل النصوص الدينية، ونصوص التفسير لتمهيد الطريق لعمل مراكز «الدبلوماسية الروحية» التي تنتشر في مراكز الصراع، وتركز على قيم الود والتسامح، وخاصة ما يختص بالقضايا الشائكة في الشرق الأوسط. من جهته، أعلن القمص بنيامين المحرقي، الأستاذ في الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، رفضه الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية، لأنها دعوة مسيسة تحت مظهر مخادع واستغلال الدين.

