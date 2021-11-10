دوليه

قدّم نادي برشلونة الإسباني الإثنين مدرّبه الجديد تشافي هرنانديس أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان.

وخرج نجم وسط النادي الكاتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات «تشافي، تشافي»، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب افراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا. وقال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرّج «لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً نحن أفضل ناد في العالم».

وتابع تشافي البالغ 41 عاماً «سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة».

وتوجّه تشافي الذي شكل ثنائيا ضاربا مع أندريس إنييستا في وسط برشلونة، لجماهير النادي «نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل».

بدوره، قال لابورتا العائد لرئاسة النادي بعد فترة حقق فيها الأمجاد خصوصا مع المدرب بيب غوارديولا «اليوم سيكون تاريخياً لبرشلونة». وأصبح تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب «كامب نو»، فيما كان يعتمد هذا الأسلوب لدى التعاقد مع اللاعبين النجوم. وعاد تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات أمضاها لاعبا ثم مدربا مع النادي السد القطري، في محاولة للنادي الكاتالوني لوقف انهياره الفني والمالي في السنوات القليلة الماضية.

ويحتل النادي الذي خسر اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي، المركز التاسع راهناً في الدوري الإسباني ويفوق مجموع ديونه المليار دولار أميركي. وتمّ الإعلان عن استقدام تشافي فجر السبت الماضي وترك الدوحة على متن طائرة تضم نائب الرئيس، بعد مفاوضات أجراها في الدوحة.

وفيما تعادل الفريق الأول مع سلتا فيغو 3-3 مهدراً تقدمه بثلاثية نظيفة، تحت قيادة المدرب المؤقت سيرجي بارجوان، حضر تشافي الفريق الرديف يفوز على رديف إشبيلية في ملعب يوهان كرويف مساء السبت.وأشرف تشافي للمرة الأولى على فريقه الجديد أمس، فيما تعج صفوفه بالاصابات والغيابات بسبب نافذة المباريات الدولية. ويقود «بلوغرانا» في مباراته الأولى ضد جاره اللدود إسبانيول في 20 نوفمبر.

وحمل بطل العالم 2010 قميص النادي الكاتالوني في 767 مباراة بين 1998 و2015 وتوج معه بـ25 لقباً بينها لقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

