دوليه

سيبتعد المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو عن الملاعب من «ثلاثة الى أربعة أسابيع» بسبب إصابة في الفخذ ستحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وذلك بحسب ما أعلن فريقه رايو فايكانو الإسباني أول من امس.

وقال فايكانو في بيان «أعلمنا الطاقم الطبي لرايو فايكانو بأن لاعب الفريق الأول راداميل فالكاو يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن»، كاشفاً بأن المدة التي يحتاجها للتعافي تتراوح من «ثلاثة الى أربعة أسابيع». واستعاد ابن الـ35 عاماً شيئاً من مستواه السابق منذ أن وقع الصيف المنصرم مع فايكانو في صفقة انتقال حر، إذ سجل خمسة أهداف في ثماني مباريات حتى الآن ما ساهم بتواجد فريقه الجديد في المركز السادس في الدوري المحلي بعد 13 مرحلة. وأصيب فالكاو في أواخر المباراة التي خسرها فريقه السبت أمام ريال مدريد 1-2 في الدوري المحلي، وذلك بعدما دخل كبديل في الدقيقة 69. وستحرم هذه الإصابة فالكاو من التواجد مع منتخب بلاده في مباراتيه ضد البرازيل الجمعة ثم باراغواي في 17 الحالي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022. وتحتل كولومبيا حالياً المركز الرابع الأخير المؤهل مباشرة إلى النهائيات عن المجموعة الموحدة لأميركا الجنوبية بعد 12 جولة.

