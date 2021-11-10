دوليه

وصل الأسطورة ليونيل ميسي إلى الأرجنتين أول من امس ملتحقاً بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. واقلت طائرة خاصة نجم باريس سان جرمان رفقة زميليه في النادي الفرنسي أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس. و مازال من غير المؤكد مشاركة ميسي في مباراة منتخب التانغو الأولى في ضيافة أوروغواي والتي تليها المواجهة المنتظرة أمام المنتخب البرازيلي في سان خوان بالأرجنتين. يذكر أن ميسي كان غاب عن مباراة فريقه باريس سان جرمان الماضية أمام بوردو في الدوري الفرنسي بسبب الاصابة.

