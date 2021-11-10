دوليه

قاد ديمار ديروزان فريقه شيكاغو بولز للفوز على ضيفه بروكلين نتس 118-95، منهياً للاخير سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس. على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو وأمام 19.400 متفرج، سجل ديروزان 28 نقطة وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. وقلب بولز تخلفه في الربع الثالث بفارق نقطتين 76-78 إلى فوز بفارق 23 نقطة في الربع الأخير بتسجيله 42 نقطة، منها 7 نقاط في لحظات حاسمة لديروزان، مقابل 17 لضيفه. وقال نجم اللقاء ديروزان «حافظنا على عدائيتنا»، مضيفاً «كان لدينا بعض نقاط الضعف، خاصة في الشوط الأول حيث مررنا بلحظات من الفوضى. كنا نخسر الكرة ونسمح لهم بالوصول إلى سلتنا». وحقق ديروزان 10 تسديدات ناجحة من أصل 20، مسجلاً 25 نقطة على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي في الفوز الثالث لبولز على نتس في المواجهات الـ 14 الاخيرة بينهما. وفي فيلادلفيا، سجل جولياس راندل 31 نقطة والتقط 12 مرتدة في مباراة فوز فريقه نيويورك نيكس على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 103-96. وأثنى مدرب نيكس، توم ثيبودو على أداء راندل قائلاً «لقد كان عملاقاً في جميع أنحاء الملعب، الطريقة التي بدأ بها المباراة والطاقة التي لعب بها، كما فرض الإيقاع من الناحية الدفاعية». وتابع «عندما يلعب بهذه الطريقة، نصبح فريقا مختلفاً».