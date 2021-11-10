دوليه

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا أبدى فيه انزعاجه من تصريحات محمد عادل حكم لقاء القمة بين الزمالك والأهلي الذي حسمه الأخير لصالحه 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأدلى محمد عادل بتصريحات إذاعية مطولة أوضح فيها بعض الحالات في مباراة القمة وأسباب إعادة ركلة الجزاء التي سجل

منها الأهلي الهدف الخامس عبر علي معلول وبعض اللعبات الأخرى.

لكنه قال في وسط التصريحات إنه شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تقدم الأهلي بثلاثية وحرص على احتواء لاعبي الأبيض. وفسر الكثيرون تلك الجملة بأنه جامل الزمالك بعدم منح لاعبيه بطاقات ملونة في بعض اللعبات. وقال الأهلي في البيان «عبرت إدارة النادي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة».

وزاد “كما أنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه (سهل جدا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة وكارت في كارت) وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم». وأردف «كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته».

وأتم «يدرس محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي».

