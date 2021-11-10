دوليه

بات البرتغالي جورفان فييرا قريبا من العودة لتدريب الإسماعيلي خلفا لطلعت يوسف الذي رحل عن «الدراويش» بعد خلافات مع رئيس النادي الجديد يحيى الكومي. وسبق لفييرا تدريب الاسماعيلي مرتين

حيث كانت الولاية الأولى في 1998 والثانية عام 2018.

وتوصلت الإدارة لاتفاق مع المدرب المخضرم على قيادة الفريق في الموسم الجاري الذي لم يمر منه سوى 3 جولات فقط تعرض فيها الإسماعيلي للخسارة.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري بالخسارة أمام الأهلي 4-0 ثم أمام سيراميكا كليوباترا 2-1 وأمام البنك الأهلي بهدف دون مقابل.يأتي هذا رغم أن الكومي كان قد أعلن قبل أيام أن نجم الفريق السابق حمزة الجمل هو من سيتولى تدريب «الدراويش».

وللخروج من هذا المأزق أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي بيانا أكد فيه احترامه وتقديره لحمزة الجمل مضيفا أنه لم يستقر حتى الآن على المدرب الجديد.

وقال الإسماعيلي إن الجمل يعد أحد أبناء النادي المخلصين ولم يتأخر أو يتوان في مساعدة الفريق سواء كان موجوداً على رأس القيادة الفنية أو بعيدا عن النادي.

وشدد على أن الخيار الذي سيتم الاستقرار عليه لا يقلل على الإطلاق من قيمة وقامة حمزة الجمل الذي يتمتع بالكثير من الخبرات الفنية والتدريبية كونه أحد أبناء النادي المخلصين سواء لاعبا كان أو مدربا.

