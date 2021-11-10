دوليه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن إداراتها القانونية تتولى دراسة الحُكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

وأوقفت الوزارة مجلس مرتضى منصور قبل نحو عام بداعي وجود مخالفات مالية لكن مرتضى حصل على حكم قضائي بعودته لمنصبه وبطلان قرار الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الإدارة القانونية تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لجميع جوانبه وكذلك الآثار والتبعات كافة المترتبة عليه وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة قبل انتهاء الشهر الجاري. وكان مرتضى أعلن عقب حصوله على الحكم عودته للزمالك بعد مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي. لكنه عاد وصرح عقب القمة أنه أجل عودته انتظارا لصدور قرار رسمي من وزير الرياضة د. أشرف صبحي بعودته. لترد الوزارة بعدها على تلك التصريحات بالبيان السابق ذكره.

