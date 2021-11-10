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أدى الأزرق يوم أمس تدريباته على الملعب الفرعي في نادي سيغما في مدينة أولوموك التشيكية التي وصلها مساء الأول من أمس، استعداداً لمواجهة المنتخب المضيف في مباراة دولية ودية تقام غداً على ستاد أندروف ستاديوم، قبل الانتقال يوم الجمعة إلى العاصمة فيلنيوس لخوض مباراة ودية ثانية ضد ليتوانيا الثلاثاء المقبل ضمن رحلة إعداد أوروبية للأزرق استعداداً لبطولة كأس آسيا «تحت 23 سنة» التي تقام العام المقبل في أوزبكستان، كما تأتي الرحلة ضمن تحضيرات المنتخب لخوض تصفيات كأس آسيا المقررة في الصين العام 2023. وشارك في تدريبات الأمس جميع اللاعبين، إذ انضم بدر المطوع وفهد حمود اللذان خضعا لتمارين تأهيلية في بداية الحصة إلى بقية زملائهما في التدريبات الجماعية بعد اطمئنان الجهاز الطبي المرافق على جاهزيتهما?، فيما ينتظر وفد المنتخب التحاق اللاعبين سلطان العنزي ويوسف الحقان بعد استخراج تأشيرات دخولهما إلى أوروبا (شينغن) المتوقع اليوم، على ان تتم الاستفادة من خدماتهما في لقاء ليتوانيا.

وكان وفد الأزرق وصل إلى النمسا أول من أمس قبل ان ينتقل الى التشيك براً، وكان في استقباله سفير الكويت لدى النمسا صادق معرفي واعضاء السفارة، كما استقبل الوفد في التشيك سفير الكويت لدى براغ راشد الهاجري واعضاء السفارة، فيما حرص السفير الهاجري على إقامة مأدبة عشاء على شرف المنتخب، متمنيا للاعبين التوفيق وتقديم نتائج مميزة في المباراتين الوديتين المقبلتين.والتقى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الذي يترأس الوفد بمدرب الأزرق السابق التشيكي ميلان ماتشالا، فور وصول وفد المنتخب الوطني إلى التشيك. من جانب آخر، أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم إصابة مدرب المنتخب ياروسلاف سيلهاتش بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن القيادة الفنية للفريق أسندت خلال مباراة الأزرق للمدرب المساعد جيري تشيتري.

