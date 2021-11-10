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رفع رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة النادي وجماهيره ومنسوبيه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الادارة أول من أمس، أسمى ايات التهاني والتبريكات الى الشيخ أحمد الفهد بمناسبة تزكيته رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة اليد للدورة الجديدة من 2021 الى 2025 كما هنأ الفهد بدر الذياب بتزكيته أمنيا للصندوق لذات الدورة.

سائلاً الله -عزوجل- أن يوفقهما واعضاء الادارة المنتخبة لما فيه خير وتقدم وتطور اللعبة في مختلف المحافل ومؤكداً أن الكويت وكما عودت الجميع تزخر بالخبرات والطاقات القادرة على قيادة دفة كل الرياضات المختلفة في مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والقارية والدولية.

