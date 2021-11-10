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أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم بمدينتي البصرة وأربيل اعتباراً من 20 نوفمبر الحالي، المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى الى جانب المنتخب المضيف، والبحرين وفلسطين واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من منتخبات سورية والامارات

والاردن ولبنان، علما ان منافسات البطولة ستستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وفي قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين التي تقام في السعودية خلال الفترة من 5 الى 15 ديسمبر المقبل، جاء في المجموعة الأولى المنتخب المضيف و العراق ولبنان، وفي المجموعة الثانية سورية وفلسطين والامارات، وفي الثالثة البحرين واليمن والاردن.

