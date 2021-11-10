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يلتقي الكويت نظيره الوحدة السعودي اليوم في مباراة ودية تأتي ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأبيض في مدينة جدة استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز التي تنطلق يوم 19 نوفمبر الحالي، إذ سيبدأ الكويت مشواره في البطولة بلقاء اليرموك يوم 21 من الشهر ذاته.

وكان وفد نادي الكويت وصل إلى مدينة جدة يوم الأول من أمس، ويترأس الوفد عادل عقلة نائب رئيس جهاز كرة القدم، ويضم الوفد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالإضافة الى 24 لاعباً، إذ سيستمر المعسكر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق الأبيض لقاء ودياً آخر ضد الأهلي يوم الأحد المقبل.

