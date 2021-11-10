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تعود عجلة دوري كرة اليد إلى الدوران اليوم بانطلاق منافسات الجولة السابعة التي تجمع برقان مع الفحيحيل في الـ 05:30 مساء، والقادسية مع العربي في الـ 07:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكانت البطولة توقفت بعد الجولة السادسة من أجل افساح المجال لمشاركة المنتخب في البطولة الودية التي اقيمت في قطر بمشاركة منتخبات الدولة المضيفة والسعودية وإيران.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده برقان في المركز الثاني بـ8 نقاط وبفارق التسجيل عن السالمية صاحب الرصيد ذاته، ثم كاظمة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، والقادسية خامساً 5 نقاط، والعربي سادساً 4 نقاط، والفحيحيل سابعاً 3 نقاط، وأخيراً القرين في المركز الثامن دون رصيد من النقاط. ويسعى برقان إلى مواصلة تقديم عروضه القوية وتحقيق الفوز على الفحيحيل اليوم من أجل التشبت بوصافة الترتيب. ولن تكون مهمة برقان سهلة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه خصمه في البطولة. وفي المباراة الثانية يريد القادسية تحقيق الانتصار على العربي للدخول إلى دائرة المنافسة على المراكز الأولى.

