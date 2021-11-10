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عاد القادسية إلى سكة الانتصارات وهزم العربي 3-0 (25-16، 25-22، 25-18) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت ايضاً فوز الجهراء على التضامن 3-0، واليرموك على الشباب بالنتيجة ذاتها. وفي المجموعة الثانية فاز كاظمة على الصليبخات 3-0، وبرقان على الساحل 3-1. وبهذه النتائج تمكن الجهراء من خطف صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وهو الرصيد ذاته للقادسية الثاني والعربي الثالث إذ تفوق الجهراء بفارق الأشواط عن خصميه، واحتل اليرموك المركز الرابع المؤهل إلى الدور الثاني فيما ودع الشباب والتضامن البطولة.

وفي المجموعة الثانية تصدر الكويت الترتيب برصيد 12 نقطة وكاظمة ثانياً 9 نقاط، وبرقان ثالثاً 6 نقاط والساحل رابعاً 3 نقاط، في حين ودع الصليبخات البطولة دون رصيد من النقاط.

وسيلعب في الدوري الثاني الجهراء مع الساحل، والقادسية مع برقان، والعربي مع كاظمة، والكويت مع اليرموك.

ورغم أن الأخضر كان في صدارة المجموعة الأولى منذ انطلاق البطولة إلا أن هزيمته أول من أمس أمام غريمه القادسية وضعته في مواجهة صعبة في الدور الثاني أمام كاظمة. وقدم القادسية عرضاً لافتا طوال اللقاء ليعوض سقوطه المفاجئ أمام الجهراء في الجولة الماضية. من جانبه واصل الجهراء تقديم عروضه القوية وحقق فوزا سهلا على اليرموك ليعتلي صدارة المجموعة.وضمن الجهراء بصورة كبيرة تأهله إلى الدور نصف النهائي إذ سيواجه الساحل المتواضع.

وفي المجموعة الثانية لم يجد كاظمة أي صعوبة في تخطي الصليبخات بثلاثة أشواط نظيفة ليحتل المركز الثاني خلف الأبيض المتصدر.

