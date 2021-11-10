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أشاد مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبو الحسن بالنتائج

التي حققتها مختلف فرق الألعاب المائية بالنادي خلال هذا الموسم حيث تمكن سباحو الأصفر أخيراً من اعتلاء الصدارة في البطولة العامة للسباحة فئة «15-17 سنة» عن جدارة واستحقاق وبرصيد 683 نقطة،

محرزين 14 ميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين، ومن قبلها

حقق الفريق العمومي البطولة العامة أيضا إضافة الى تحقيق فريقي 13 و 18 سنة لكرة الماء لقبي بطولتي الدوري كلاً عن فئته فيما حقق فريق تحت 15 سنة المركز الثالث، أما على مستوى لعبة الغطس فقد حقق الفريق العمومي المركز الثاني في البطولة العامة. وشكر أبو الحسن مجلس ادارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد على الاهتمام والدعم المتواصلين لمختلف الألعاب المائية بالنادي، مثنياً على الجهود والعمل الذي تقوم به جميع الأجهزة الادارية والفنية والطبية للألعاب المائية فضلاً عن المستويات الرائعة والمتميزة

التي يقدمها لاعبو الاصفر في مختلف البطولات.

