الاخيرة

في بعض الدول الخليجية الواعدة هناك ما يُسمّى بـ «الكشّاف»؛ أي الشخص الذي يرسله المسؤول الكبير لدوائر الدولة المختلفة لمعرفة أوجه القصور فيها ثمّ يطلع كبار المسؤولين عليها لإصلاحها وإيقاف الأذى الذي يتسبب فيه أحياناً بعض المسؤولين بقراراتهم العشوائية الضارة، وأرجو - مخلصاً - أن يُعتبر هذا المقال «تقرير كشاف كويتي» لكبار المسؤولين ليعرفوا ما يجري بالبلد كوني سافرت خلال إجازتي للكثير من الدول الخليجية والعربية، وسافر أقرباء وأصدقاء لدول أوروبية وعالمية، ولم أرَ - ولم أسمع - عراقيل وأذى يقارب حتى 1 % مما وجدته في الكويت، والذي يقضي بشكل نهائي على أي أمل في التحوّل لدولة جاذبة للسياحة والاستثمار؛ كوننا أصبحنا دولة فريدة ووحيدة بالأذى في العالم، وإليكم باختصار شديد ما حدث...

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كان هاتفي النقال قد تعطَّل تماماً في تونس، وعدت عن طريق مصر ولا إشكال إطلاقاً في البلدين وكانت لديّ نسخة ورقية من التطعيم الذي تم في الكويت ومعه نسخة ورقية من P.C.R الذي عملته في مصر قبل يوم من الوصول، وحين دخلت صالة الاستقبال في مطار الكويت وجدت موظفة الجوازات تفتش بشكل فريد بالعالم في هواتف القادمين؛ للتأكد من تحميل «شلونك» و«مناعة» فقلت لها: «إن هاتفي معطل» فقالت: «إذن لا تستطيع الدخول !!» فأجبتها: هل هناك بلد بالعالم يمنع مواطنيه من الدخول بسبب عطل هواتفهم؟! تدخل رئيس النوبة - بعد أن عرفني - لإدخالي... وأسأل: ماذا لو لم يتدخل رئيس النوبة؟ وما دخل الجوازات بالتلفونات؟!

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استبدلت هاتفي بالكويت وعملت P.C.R سريعاً وظهرت النتيجة سالبة، وتوجهت صباح اليوم التالي للمطار للسفر إلى قطر لأجد طابوراً طويلاً على check-in كون موظفات ناقلنا الوطني مشغولات بفحص هواتف الركاب للتأكد من تطبيق «احتراز» القطري عليها (!!)، وكنت قد أنزلت ذلك التطبيق إلا إنني استغربت بشدة من هذا الإجراء، كون الأخوة في قطر والإمارات ومصر وغيرها لا يفحصون هاتف المسافر للكويت للتأكد من تطبيق «شلونك» كونه شأناً كويتياً، كما أن «احتراز» هو شأن قطري لا شأن للكويت به... وصلت إلى قطر التي حالها حال بقية الدول لا حجر فيها ولا مطاردات - كحال الكويت-، بل فقط تقوم -لاحقاً- بعمل P.C.R في مكان شديد الجمال والتنظيم ولا أكثر...

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توجهت للجوازات للمغادرة من الكويت ومعي رسالة رفع الحجر عنِّي من الصحة لأبلَّغ من موظف الجوازات بأنَّ الحجر عليّ مازال باقيا - وتكرر الأمر عند عودتي من قطر وسفري للإمارات - من رفع وزارة الصحة للحجر وبقائه لدى وزارة الداخلية - ومن ثم عليك أن تخرج من طابور الجوازات وتذهب إلى شباك مختص برفع حجر الداخلية والسبب، كما علمت أن نتيجة فحص P.C.R تذهب للصحة ولا تذهب للداخلية «أين الحكومة الإلكترونية»؟، ولماذا تلك الإجراءات المؤذية والمعقدة التي لا يوجد مثلها في العالم أو حتى في أكثر الدول تخلفاً، كما لا يوجد بها «رسائل التهديد والوعيد والحجر والمطاردات الصحية الصوتية والمرئية» الموجودة بالكويت، فهل نحن الدولة الوحيدة بالعالم التي تهتم بصحة ساكنيها؟ وهل من إجراء سريع وحاسم يوقفها على الفور؟، وهل القصد من هذا كله التنفيع المالي لمن يقوم بالمطاردات التي تخجل حتى دول مثل كوريا الشمالية من القيام بمثلها؟

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آخر محطة:

(1) ومزيد من الأذى، اصطحبتْ إحدى قريباتي من القاهرة للكويت 4 زجاجات زيت زيتون كنتُ أحضرتُها لها من تونس في شنطتها وهي سيدة كبيرة السن شديدة التدين تصطحب معها دائماً سجادتها ومصحفها الكبير... في الكويت فُتحت شنطتها عنوة ووضعت أغراضها في أكياس سوداء!! ومعروف أنك تستطيع أن تلف العالم هذه الأيام دون أن تفتح شنطتك عدا في الكويت التي يعتقد بعض مفتشيها أن القناني الزجاجية لا يمكن أن تحمل أشياء بريئة كزيت الزيتون أو ماء اللقاح وغيره، والمطمع في الممنوع - للعلم- ليس للمصلحة العامة بل للمصلحة الشخصية عند بعض المفتشين.

(2) قريبة أخرى يعرفها تماماً مدير عام الطيران المدني الشاب كونها صديقة قديمة لوالدته الكريمة أرسلتْ شنطتها مع ابنتها من باريس ولم يكن في الشنطة ما يثير الريبة عدا فخامتها التي لربما أثارت فضول بعض المفتشين لمعرفة نوع الملابس التي تضمها، فقاموا بالشيء نفسه «أي فتح الشنطة عنوة ووضع ما فيها في أكياس زبالة سوداء تدور أمام الركاب على حزام الأمتعة».

(3) وهل نحتاج للحديث عن عشرات القرارات العشوائية الفريدة التي ترفع رايات المصلحة العامة بينما واقعها هو العكس من ذلك تماماً ولا يوجود مثلها بالعالم أجمع، حيث دمرت تلك القرارات مشروعات الشباب والقطاع الخاص وأضرت بالمقيمين!!

