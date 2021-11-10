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تجذب الكنائس والأديرة والكنائس الصغيرة المنحوتة في الصخور بمنطقة كابادوكيا التركية مئات الآلاف من الزوار كل عام. وتعتبر كابادوكيا من المراكز السياحية المهمة عالمياً لما تتمتع به من مزارات سياحية ذات شهرة واسعة. وتشتهر الأديرة والكنائس الصغيرة المنحوتة في الصخور، والموجودة في منطقة كابادوكيا، بطابعها التاريخي المميز ولوحاتها الجدارية التي بقيت صامدة رغم مرور قرون من الزمن. ويحتوي «متحف كورمه» بالهواء الطلق في كابادوكيا، على العديد من المباني الدينية المدرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي لـ«اليونسكو» وتعد كنائس «قرانلق» و«النظر» و«توقالي» و«المالي» وكنائس «القديسة باربرا» و«سانت باسيل» من بين أكثر الأماكن التي تجذب السياح. (الأناضول)