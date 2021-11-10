وطن النهار

قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

د. رنا الفارس بزيارة ميدانية لمتابعة مشروع مستشفى الولادة الجديد الذي يعتبر احد اكبر مشاريع القطاع الصحي المرتقبة في الكويت، والذي يتميز بسعة سريرية تبلغ 780 سريرا ويحتوي 127 سريرا للعناية المركزة علاوة على 81 عيادة خارجية و60 غرفة ولادة و27 غرفة عمليات.

واطلعت الوزيرة الفارس خلال جولتها على نواحي التنفيذ والتقدم في المشروع الذي يعد احد اكبر المشاريع المستقبلية التي تتضمنها حزمة المشاريع التنموية ضمن خطط التنمية للكويت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تتمحور حول الاهتمام بالخدمات الصحية، وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والطبية القائمة واستحداث اخرى جديدة لتقديم افضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وفق معايير عالمية منها مشروع مستشفى الولادة الجديد والذي تقدر كلفته الاجمالية بنحو 220 مليون و700 الف دينار.

ومن الجدير بالذكر ان مستشفى الولادة الجديد يعتبر مشروعا صديقا للبيئة تم تصميمه وفقا لأحدث الأنظمة والاكواد العالمية في مجال الرعاية الصحية بمساحة مباني 357,340 متراً مربعا ويقع على موقع مميز على ساحل جون الكويت، حيث تحظى معظم غرف المرضى في المستشفى باطلالة على مياه الخليج العربي، ويعتبر مشروع مستشفى الولادة الجديد من المشاريع التنموية الرائدة وجزءا من خطة التنمية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035 والتي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها.

ويقع المستشفى في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم، ويتكون المبنى من 4 أجزاء مهمة المبنى الرئيس للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات المركزية، كما يتضمن المشروع 4 جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائطا بحريا مصدا للأمواج بطول 320 متراً.

