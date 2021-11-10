وطن النهار

أعلن معهد دسمان للسكري انه سينظم احتفالية اليوم العالمي للسكري في 14 شهر نوفمبر الحالي لايصال رسالة توعوية ونشر سبل ومهارات التعايش السلمي مع المرض وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية منه.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالمعهد طارق العريان في تصريح صحافي امس الثلاثاء ان الاحتفال الذي سيقام في مجمع برج الحمراء يتمثل بيوم مفتوح حافل بالعديد من الأنشطة التوعوية وفحوصات واستشارات طبية وغذائية. وأضاف العريان ان الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف انحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم انشطة وفعاليات للتوعية بأخطار مرض السكري موضحا ان المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في دولة الكويت من خلال ابحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج».

وحث الجمهور من كل فئات المجتمع على حضور هذا اليوم المميز للاستفادة مما يتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية، مؤكدا ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة افراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري. وبين ان معهد دسمان الذي انشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعمل وفق استراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات والهيئات العالمية المرموقة للتصدي والوقاية من مخاطر مرض السكري.

