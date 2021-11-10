وطن النهار

انتخبت المنظمة الدولية للفيزياء الطبية رئيس قسم الطبيعة الاشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان د. مشاري النعيمي لرئاسة فيدرالية الشرق الأوسط للفيزياء الطبية ليكون اول كويتي يشغل هذا المنصب. وقال الدكتور النعيمي لـ«كونا» امس الثلاثاء ان منظمة الفيدرالية تهدف الى الارتقاء بجودة ممارسات الفيزياء الطبية في مجال الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الاشعاعي لمواكبة التقدم المستمر بهذا المجال في دول الشرق الأوسط. وأوضح النعيمي ان (الفيدرالية) هي منظمة مهنية وعلمية غير حكومية وغير ربحية اسست من المنظمة الدولية للفيزياء الطبية عام 2009 لبناء شبكة تعاون بين المختصين في مجال الفيزياء الطبية وتضم 12 دولة هي الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن ولبنان وسورية والأردن والعراق. يذكر ان الدكتور النعيمي حاصل على جائزة التميز السنوية لعام 2021 من المنظمة الدولية للفيزياء الطبية كأفضل اداء فيزيائي طبي أسهم في ابراز هذا التخصص في المنطقة.ويأتي هذا الاختيار والتكريم لبيان الثقة العلمية والمهنية التي تبوأتها الكفاءات والخبرات الكويتية ومدى تقدمها في هذا المجال على المستويين الاقليمي والدولي.

