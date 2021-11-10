وطن النهار

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في جلسته امس اسماء 60 مواطنا ومواطنة استوفوا شروط التعيين كوكلاء نيابة، وسيؤدي المقبولون اليمين امام رئيس مجلس القضاء تمهيدا لتعيينهم رسميا كوكلاء نيابة «ج» وتوزيعهم على مختلف النيابات.

وفيما يلي اسماء المقبولين:

أحمد انور احمد البنوان، محمد وليد محمد الشهاب، مها سعود محمد العفاسي المطيري، فارس بدر احمد الوقيان، محمد ناصر محمد الحمد، ارشيد صالح رشيد الرقدان، طيبة راكان حامد الفضالة، عبدالله عثمان ناصر الخضر، نورا وليد محمد المطاوعة، سارة زيد مشاري الخبيزي، عبدالله فيصل عبدالعزيز الفليح، نور حمد عيد المخيال، نور محمد جاسم بن ناجي القناعي، حمد مبخوت حمد العجمي، عبدالله احمد احمد خلف الشنفا، ثامر عادل ماجد بورسلي، سلمان عبدالله سلمان القضيبي، طيف احمد يوسف الأنصاري، عبدالعزيز علي خالد العبود، محمد وليد محمد العلي، انس محمد ناصر المعيلي، براك عادل عبدالرازق الدوسري، حمود خالد سعيد العدواني، شهد صلاح ابراهيم الحوطي، شيخة عبدالرحمن سالم البرجس، عبدالله فهد ابو صليب المطيري، فيصل فهد مطلق المطيري، اسامة عبدالله نجم العبدالله، اسراء فؤاد فهد العبدالجادر، ايمان شريف محمد العوضي، احمد بدر عبدالله الوهيب، انور خالد راشد المليفي، تركي مبارك هاجد العازمي، حسن فيصل حسن الأنصاري، حمد سالم سعد الحمدان، حمد عبدالله ابراهيم المجمد، حمد يوسف علي الفهد، خليفة يوسف خليفة النجم، سلطان وسمي عواد العنزي، سليمان احمد سليمان الهطلاني، سيف صالح مطلق الختلان، شبيب سعود حسين الرشيدي، شهد عبدالسلام عبدالرحمن العميري، صالح احمد نجم ابو غيث، طلال ابراهيم علي اليوسف، طلال عبدالله سلطان المزيعل، عبدالعزيز عبدالله جاسم الكندري، عبدالله حسين مطلق الزعبي، عبدالله راشد سعد البدي، عبدالله عوض عبدالله المطيري، عبدالله محمد جمال منذر النعمة، عبدالله ناصر عبدالله الغانم، عبدالوهاب محمد احمد العوضي، عمر نزيه عبدالله المخيزيم، فهد عبدالله فليطح الموعد الشمري، فواز يوسف محمد الزويد، لمى عبدالله حميد المطيري، محمد جزاع مطلق الحربي، مرح عدنان ناصر الجاسر، وليد محمد فيصل الصراف.

