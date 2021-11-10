وطن النهار

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة د. مشعان العتيبي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة القيم برئاسة عصام خليل الرفاعي وعضوية كل من الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة هناء الهاجري ود. خلود عبدالفتاح البدر، ومنى عبدالله الصقر، وهبة ملبس الشمري، وبتول فيصل نقي وممثل عن الامانة العامة للمجلس الاعلى.

وأشار العتيبي في قراره الصادر، الى ان اللجنة تختص باختيار ظاهرة سلبية لنشر الوعي حولها، ووضع خطة عمل واعتمادها وتشكيل لجان تابعة للجنة لتنفيذ اهدافها، واختيار الشركاء المناسبين للحملة الاعلامية من قبل الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد ان اللجنة تجتمع بدعوة من الرئيس او النائب ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور نصف الاعضاء بالاضافة الى الرئيس او النائب، مبينا انه يحق للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة في اداء مهامها على الا يكون لهم صوت معدود بشأن ما يصدر عنها من توصيات، ويجوز لرئيس الفريق ضم اعضاء جدد او تغيير وانهاء تكليف البعض الآخر حسب ظروف الحال، مبينا ان مدة عمل اللجنة سنة كاملة من تاريخ صدور القرار.

