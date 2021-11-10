وطن النهار

صرح مدير زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي بأن اللجنة قدمت مساعدات لـ 880 اسرة متعففة داخل الكويت خلال العام الحالي، وأن هذه المساعدات تنوعت ما بين مالية وعينية. وحول طبيعة المساعدات التي قدمتها زكاة الأندلس قال: قدمنا مساعدات مالية مقطوعة لـ 200 اسرة من خلال مشروع «القلوب الرحيمة» وذلك بعد دراسة الحالات المتقدمة دراسة وافية والتأكد من كل المستندات والأوراق الثبوتية. وأضاف: سعينا من خلال المساعدات الى تغطية الاحتياجات الأساسية للأسر من ايجار السكن، ورسوم الدراسة للأبناء، وتقديم العون الى اكبر عدد ممكن من الحالات المستحقة. وأشار الهاملي الى قيام زكاة الأندلس بتوزيع مواد غذائية على 80 اسرة شهرياً، وكذلك توزيع كوبونات على 50 اسرة قبل شهر رمضان ضمن مشروع اطعام الطعام والكفارات. وأوضح ان زكاة الأندلس حريصة على تقديم المساعدات الموسمية حيث قدمت السلال الرمضانية لـ 250 اسرة، ولحوم الأضاحي لـ 50 اسرة، وزكاة الفطر على 250 اسرة.