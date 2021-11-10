وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 23 حدثا مخالفا لقيادة مركبة بدون رخصة واحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات بحجز المرور، وذلك خلال حملة امنية مرورية. وأوضحت ادارة الاعلام الامني ان الحملة اسفرت ايضا عن ضبط 4 اشخاص مطلوبين لأحكام جنائية، و18 مطلوبا بالقاء قبض عليهم منهم 13 مسجلا بحقهم بلاغات تغيب، كما تم تسجيل قضية حيازة مخدرات بحق شخص، وضبط 12 لانتهاء اقاماتهم و3 اشخاص اشتباه بحالة غير طبيعية، وشخص لدخول البلاد بطريقة غير شرعية. تابعت: كما تم ضبط 13 شخصا بدون اثبات و6 مركبات مطلوبة، وجرى تحرير 199 مخالفة مرورية متنوعة. وأكدت الادارة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية على كل انحاء البلاد لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لقانون وقواعد المرور خاصة الأحداث الذين يقودون المركبة بدون رخصة لما تمثله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين. وأهابت بأولياء الأمور ضرورة مراقبة ابنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبة دون بلوغهم السن القانونية للقيادة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.