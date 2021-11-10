وطن النهار

وافقت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تطوير حديقة القصر الأحمر، وأوصت اللجنة برئاسة د. حسن كمال بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية للتنسيق ووضع التصورات نحو استغلال مساحات الحديقة لإقامة انشطة متنوعة.

وطالبت اللجنة بإعداد تقرير بشأن المخالفات والتعديات في منتزه الجهراء وتشكيل فريق عمل بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهيئة الزراعة، لتحديد المواقع التاريخية والتراثية في موقع المنتزه، فضلاً عن مخاطبة ‏الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ‏لتزويد المجلس البلدي بآخر المستجدات لنقل تبعية المنتزه إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وسرعة مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وأحالت اللجنة كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والبلدية والجمعية للبدء بتنفيذ هذه المشروعات وذلك عن تحديد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت القديمة، إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي، بينما ابقت على الجدول كلاً من ‏السؤال المقدم من العضو الدكتور حسن كمال ‏بشأن تزويد المجلس البلدي كتاب المجلس الوطني الخاصة ‏بهدم المباني بأسواق المباركية، وكتاب وكيل وزارة الداخلية بخصوص ظهور شروخ في اسفلت تقاطع دروازة العبدالرزاق واغلاق الحركة المرورية.

