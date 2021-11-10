وطن النهار

أكد عضو الفريق المعني بإعداد الاستراتيجية الموحدة للتخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الوكيل المساعد بوزارة البلدية سعد المحيلبي حرص الكويت على تطبيق مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة في تخطيطها الشامل لجميع مدنها ومناطقها. وقال لـ «كونا» على هامش المؤتمر الـ57 للمنظمة الدولية لمخططي المدن والاقاليم لعام 2021 ان تطبيق التخطيط الحضري الشامل يهدف لتطوير سياسات المدن القابلة للتكيف لجعل البيئة المبنية أكثر مرونة في مواجهة الظروف الجوية القاسية وتقليل التحديات البيئية كالاحتباس الحراري والتلوث. وأضاف إن التخطيط العمراني الحضري الشامل يتعامل مع التقنيات والأغراض المتعددة والتغييرات السريعة والتحديات المفاجئة ويسهم في دمج التراث والابتكار وتسخير إمكانات النظم البيئية الفريدة الخضراء. وأشار الى اهتمام الكويت بتطبيق السياسات العمرانية وإدارة العمليات الشاملة في مجال التخطيط الشامل وتحويل مدنها الى مدن صديقة للبيئة مع التركيز على التنمية العمرانية القائمة على المعرفة والحفاظ على هوية وأصالة الشخصية العمرانية للمدن الكويتية. ولفت الى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة ومحوره الرئيس (انطلاق التخطيط العمراني: أوقات جديدة.. أماكن أفضل.. مجتمعات أقوى) الذي يهدف الى تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق هدف المشاركين المتمثل في مستقبل أفضل للمدن الصديقة للناس. وقال المحيلبي ان المؤتمر يركز على ضرورة اتباع نهج جديد وأساليب خلاقة للتخطيط من أجل إيجاد أماكن أفضل للمجتمعات المحلية وتعزيز المفاهيم الحضرية الجديدة المتعلقة بالصحة والرفاهية والدروس المستفادة من جائحة كورونا. وعن مشاركة الكويت في المؤتمر افاد بأن هناك ورقة عمل خاصة بالمخطط الهيكلي الرابع للكويت ستقدم خلال الجلسة النقاشية غدا الاربعاء بحضور ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس كما سيتم التركيز على محور تطوير المناطق الحدودية والفرص التنموية المستقبلية.