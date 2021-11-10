وطن النهار

أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الصداقة الكويتية الانسانية أحمد الصراف بكل من قام وشارك وأسهم في دعم ونجاح حملة «خيرنا في كويتنا» التى استهدفت عددا كبيرا من المرضى المعسرين لتوفير جلسات غسيل الكلى والتي استمرت طوال شهر اكتوبر 2021، وكانت الجمعية قد أطلقت هذه الحملة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المرضى المحتاجين لغسيل الكلى.

ونوه الصراف إلى ان الجمعية تقوم الان بإعداد دراسات لحملات إنسانية أُخرى سيعلن عنها في القريب العاجل.

ومن جهته، قال خالد بن سبت مدير عام الجمعية بأنه قد بدأ بالفعل توجيه المبالغ المحصلة من حملة «خيرنا في كويتنا» دون أي استقطاعات لصالح المرضى المحتاجين مباشرة بعد انتهاء الحملة، وقمنا بتوفير الدفعة الاولى لغسيل الكلى لعدد 60 جلسة غسيل، وسنستمر بها حسب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات حتى آخر دينار تم تحصيله.

